Γεγονός είναι ότι αν 12-15 μήνες πριν από τις εκλογές υπάρχει τέτοιος εκνευρισμός στο κυβερνών κόμμα και τέτοια πόλωση με την αντιπολίτευση κανείς δεν μπορεί να γνωρίζει μέσα σε τι τοξικό κλίμα πρόκειται να διεξαχθούν οι εθνικές εκλογές.

Ανεβαίνει επικίνδυνα το πολιτικό θερμόμετρο γύρω από τα σκάνδαλα. Η κυβέρνηση εμφανίζεται εκνευρισμένη από το γεγονός ότι σε κάθε ευκαιρία μπαίνει στο «κάδρο» της διαφθοράς κυρίως από την αντιπολίτευση ενώ από τα πυρά της δεν ξεφεύγουν ούτε ορισμένα ΜΜΕ.

Τελευταία αφορμή, η τραγωδία στο εργοστάσιο Βιολάντα με τον ιδιοκτήτη της μπισκοτοβιομηχανίας στο υπόμνημά του να εμπλέκει και τον υπουργό Ψηφιακής Πολιτικής Δ. Παπαστεργίου επειδή ως μηχανικός είχε υπογράψει τις αρχικές μελέτες πυρασφάλειας του εργοστασίου το 2007 και το 2011.

«Δεν υπάρχει κανένα θέμα με τον Δ. Παπαστεργίου» είναι το πρώτο ανεπίσημο σχόλιο συνεργατών του πρωθυπουργού δείχνοντας προς την πλευρά της δικαστικής έρευνας που βρίσκεται σε εξέλιξη.

Ορισμένοι βλέπουν «ξυλόλιο» νο 2

Ωστόσο, στα κυβερνητικά κλιμάκια επικρατεί αναβρασμός από τις διαρκείς επιθέσεις που δέχεται η κυβέρνηση.

«Από το 2011 μέχρι το 2026 έχουν περάσει 15 χρόνια. Από που κι ως που μπορεί να ευθύνεται για την έκρηξη ένας μηχανικός που έκανε την αρχική μελέτη; Όταν μάλιστα είχε γίνει έλεγχος τότε; Ξέρει αυτός τι ενέργειες έγιναν μετά; Λίγη λογική δεν βλάπτει από την αντιπολίτευση που ασχολείται μόνο με σκάνδαλα επειδή δεν έχει πολιτικές θέσεις» είναι το σχόλιο κυβερνητικού στελέχους που διακρίνει μία διάθεση να αναβιώσουν οι θεωρίες του ξυλολίου αυτή τη φορά πάνω στον θάνατο πέντε εργαζόμενων γυναικών στα Τρίκαλα με την συμβολή μερίδας του Τύπου.

Κι ενώ ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης βρίσκεται στην Ινδία με τον Έλληνα πρωθυπουργό, ο Δ. Παπαστεργίου απάντησε- μέσω πηγών – στα όσα του καταλογίζονται.

Τι απαντά η πλευρά του Δ. Παπαστεργίου

«Η συμμετοχή του (κ. Παπαστεργίου) περιορίστηκε αποκλειστικά και μόνο σε αυτό το αρχικό στάδιο. Δεν είχε απολύτως καμία σχέση ή εμπλοκή με την κατασκευή του έργου, την οποία δεν ανέλαβε ούτε εκτέλεσε σε κανένα επίπεδο» ανέφεραν οι πηγές διευκρινίζοντας ότι έκτοτε έχουν γίνει πολλές επεμβάσεις στο εργοστάσιο: «Επισημαίνεται ότι επί της συγκεκριμένης άδειας λειτουργίας που εκδόθηκε το 2011 έχουν γίνει πολλές μηχανολογικές και οικοδομικές αναθεωρήσεις».

Στην αντεπίθεση και για την Εξεταστική

Εκνευρισμό προκαλεί στο κυβερνών κόμμα και το αίτημα του ΠΑΣΟΚ να μην κλείσει η Εξεταστική Επιτροπή για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ με το επιχείρημα ότι υπάρχουν στοιχεία σε 20 ψηφιακούς δίσκους που μπορεί να υποκρύπτουν «νέους υπόπτους» ενώ το σχετικό αίτημα συνδέεται από την αντιπολίτευση και με την δεύτερη δικογραφία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας που φέρεται να υπάρχει αλλά δεν έχει έρθει ακόμη στη Βουλή.

«Είναι απόφαση της εξεταστικής και όχι της Βουλής» απάντησε ο Πρόεδρος της βουλής Ν. Κακλαμάνης με τις πληροφορίες του Dnews να μην δίνουν καμία πιθανότητα σε ένα τέτοιο σενάριο δεδομένου ότι οι εργασίες της Εξεταστικής έχουν λήξει.

«Δηλαδή τι μας ζητάει το ΠΑΣΟΚ; Να κρατήσουμε ανοιχτή την εξεταστική μέχρι να έρθει – εάν έρθει η δεύτερη δικογραφία; Η να πούμε στην δικαιοσύνη να την στείλει εσπευσμένα; Δεν ξέρουν ότι σε ότι αφορά τους βουλευτές η διαδικασία προβλέπει άρση ασυλίας και όχι παραπομπή τους σε εξεταστική;» αναρωτιέται πρώην υπουργός.

«Δεν συνομιλούμε πειστικά με την κοινωνία»

Στον αντίποδα, υπάρχουν στελέχη της Ν.Δ. που διαβάζουν με άλλο τρόπο τα σημάδια των καιρών. «Η κυβέρνηση για πολλά χρόνια δεν είχε σοβαρά μέτωπα. Ούτε εσωκομματικά ούτε με την κοινωνία. Από τις υποκλοπές και ιδίως από τα Τέμπη και μετά με τον τρόπο που διαχειρίστηκε μια σειρά κρίσεων – όπως τον ΟΠΕΚΕΠΕ- άνοιξε τον ασκό του Αιόλου, αντί να τον κλείσει. Τώρα διαφαίνεται έλλειψη στρατηγικής με αποτέλεσμα να πατάει ένα πετραδάκι και να χάνει την ισορροπία της. Το πρόβλημα της κυβέρνησης είναι ότι δεν μπορεί να συνομιλήσει πειστικά με την κοινωνία» λένε και παραπέμπουν στις σαφείς αιχμές του Ν. Δένδια από το Αγρίνιο όταν είπε ότι η ΝΔ είναι «λαϊκό κόμμα» και ότι έχει χάσει το εύρος της απήχησης της «Πρέπει να αναρωτηθούμε . . Τι δεν κάνουμε σωστά; Τι πρέπει να κάνουμε καλύτερα; Πού πρέπει να επανέλθουμε στις αξίες μας και στις αρχές μας, σ’ αυτό που είμαστε, στο DNA μας, στο γενετικό μας υλικό, ώστε να μπορέσουμε το 2027, όταν έρθει η ώρα των εκλογών, να είμαστε πάλι η αυτοδύναμη κυβέρνηση» είπε χαρακτηριστικά ο υπουργός Άμυνας..

