Ιδρύθηκε το technology hub της Euronext στην Αθήνα, το νομικό περίγραμμα της αύξησης κεφαλαίου της CrediaBank, η ΑΜΚ της Speedex, η Pharos AI Factory και η επιθετική επέκταση της Sinokor Maritime

Η Euronext Technologies Greece

Το πρώτο ουσιαστικό βήμα για την εγκατάσταση στην Αθήνα του πανευρωπαϊκού Κέντρου Υποστήριξης και Τεχνολογίας του Euronext, του hub που φιλοδοξεί να επαναπροσδιορίσει τον ρόλο της ελληνικής αγοράς στο ευρωπαϊκό χρηματοοικονομικό οικοσύστημα του Ομίλου, πραγματοποιήθηκε χθες, με τη σύσταση θυγατρικής εταιρείας στην Ελλάδα από την ολλανδική Euronext IP & IT Holding BV. Η νέα εταιρεία φέρει την επωνυμία Euronext Technologies Greece Μονοπρόσωπη Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία και σηματοδοτεί τη στρατηγική επιλογή της Αθήνας ως τεχνολογικού κόμβου εντός της πανευρωπαϊκής υποδομής του ομίλου.

Η Euronext Technologies Greece έχει έδρα το κτίριο του Χρηματιστηρίου Αθηνών στη Λεωφόρο Αθηνών 110 και συστάθηκε με μετοχικό κεφάλαιο ύψους 25.000 ευρώ. Σύμφωνα με το καταστατικό της, βασικός της σκοπός είναι η παροχή υπηρεσιών τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών, καλύπτοντας ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων που περιλαμβάνει τον σχεδιασμό, την ανάπτυξη, την εγκατάσταση, την παραμετροποίηση, τη συντήρηση και την τεχνική υποστήριξη πληροφοριακών συστημάτων και εφαρμογών. Παράλληλα, η εταιρεία θα παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες σε θέματα λογισμικού, συστημάτων και υποδομών πληροφορικής, ενώ στο αντικείμενό της εντάσσεται και η απόκτηση, κατοχή, διαχείριση και εκμετάλλευση δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας, όπως λογισμικό, πηγαίος κώδικας, άδειες χρήσης, τεχνογνωσία και βάσεις δεδομένων.

Τη διοίκηση και την εκπροσώπηση της εταιρείας έχουν αναλάβει από κοινού δύο ανώτατα στελέχη του ομίλου Euronext, ο Group Finance Director Bernard Holsboer και ο Group COO & CIO Manuel Bento.

Απαντώντας σε ερωτήματα της στήλης σχετικά με τη νέα οντότητα, το Euronext ανέφερε ότι η Αθήνα έχει επιλεγεί στρατηγικά ως technology hub εντός της πανευρωπαϊκής υποδομής του ομίλου Euronext, διαδραματίζοντας κρίσιμο ρόλο στην υποστήριξη βασικών συστημάτων της αγοράς που χρησιμοποιούνται σε πολλαπλές δικαιοδοσίες. Όπως διευκρινίσθηκε, το Κέντρο Υποστήριξης και Τεχνολογίας αναμένεται να ξεκινήσει τη λειτουργία του εντός του 2026 και έχει σχεδιαστεί ώστε να λειτουργεί συμπληρωματικά με τις υφιστάμενες δραστηριότητες της ΕΧΑΕ, υποστηρίζοντας τη μελλοντική ανάπτυξη των τεχνολογικών δραστηριοτήτων του Euronext στην Αθήνα, στο πλαίσιο του ομοσπονδιακού μοντέλου λειτουργίας του ομίλου.

Το Euronext ξεκαθάρισε ότι η ίδρυση της Euronext Technologies Greece δεν συνιστά spin-off ούτε όχημα μεταφοράς λειτουργιών από το Χρηματιστήριο Αθηνών. Όπως επισημάνθηκε, η δημιουργία της νέας οντότητας αντανακλά τη δέσμευση του Euronext να επενδύσει στην Ελλάδα, αξιοποιώντας το διαθέσιμο ταλέντο και τις δυνατότητες της χώρας, με στόχο την κάλυψη ευρύτερων επιχειρησιακών αναγκών του ομίλου στο πλαίσιο του ομοσπονδιακού του μοντέλου.

Τέλος, διευκρινίσθηκε πως αν και το Euronext αξιολογεί διαρκώς τον βέλτιστο τρόπο οργάνωσης των πόρων της για τη δημιουργία αξίας σε όλες τις αγορές όπου δραστηριοποιείται, δεν υπάρχουν σχέδια αλλαγής του υφιστάμενου επιχειρησιακού μοντέλου της ΕΧΑΕ, παραμένοντας πλήρως προσηλωμένη στην ενίσχυση της θέσης του Χρηματιστηρίου Αθηνών ως βασικού πυλώνα στο ομοσπονδιακό μοντέλο του ομίλου.

Η ΑΜΚ της CrediaBank

Εξαιρετικά προσεκτικές και νομικά θωρακισμένες διατυπώσεις περιλαμβάνει το σχέδιο αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου της CrediaBank που δόθηκε χθες στη δημοσιότητα ενόψει της έκτακτης γενικής συνέλευσης της 16ης Μαρτίου, η οποία καλείται να εγκρίνει αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ύψους 300 εκατ. ευρώ. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στη δυνατότητα παροχής εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο για τον περιορισμό ή και την κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των υφιστάμενων μετόχων σε μελλοντικές αυξήσεις κεφαλαίου μέσω έκδοσης νέων μετοχών. Κάτι στο οποίο η στήλη είχε αναφερθεί ξανά προχθές.

Στο σχέδιο αποφάσεων το Διοικητικό Συμβούλιο της CrediaBank χαρακτηρίζει τη δυνατότητα κατάργησης του δικαιώματος προτίμησης «δικαιολογημένη και προς το συμφέρον της τράπεζας» υπό τις παρούσες συνθήκες. Όπως επισημαίνεται, η πρόβλεψη αυτή διευκολύνει τον καθορισμό της τιμής διάθεσης των νέων μετοχών με βάση διεθνώς αναγνωρισμένες πρακτικές, όπως η διαδικασία βιβλίου προσφορών, επιτρέποντας μια διαφανή, ταχεία και ανταγωνιστική διαδικασία, που μειώνει τον χρόνο από την έναρξη της προσφοράς έως την ολοκλήρωση της αύξησης κεφαλαίου. Παράλληλα, διευκρινίζεται ότι η τιμή διάθεσης δεν θα μπορεί να υπολείπεται της ονομαστικής αξίας των μετοχών της τράπεζας. Επιπλέον, η συγκεκριμένη ευελιξία εκτιμάται ότι θα συμβάλει στη διεύρυνση της μετοχικής βάσης, βελτιώνοντας τη διασπορά και την εμπορευσιμότητα της μετοχής.

Η ειδική κατανομή των νέων μετοχών

Το σχέδιο αποφάσεων ξεκαθαρίζει, ωστόσο, ότι ακόμη και στην περίπτωση κατάργησης του δικαιώματος προτίμησης, οι υφιστάμενοι μέτοχοι δεν αποκλείονται αυτομάτως από την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου. Το Διοικητικό Συμβούλιο διατηρεί τη διακριτική ευχέρεια, και όχι την υποχρέωση, να προβλέψει προνομιακή μεταχείριση υπέρ των υφιστάμενων μετόχων κατά την κατανομή των νέων μετοχών, εφόσον εκείνοι επιλέξουν να συμμετάσχουν. Στόχος μιας τέτοιας πρόβλεψης θα είναι η διατήρηση του ποσοστού συμμετοχής τους στο μετοχικό κεφάλαιο της τράπεζας, με αναφορά σε συγκεκριμένη ημερομηνία καταγραφής που θα οριστεί.

Με τον τρόπο αυτό, αντί του κλασικού και αυτομάτως ασκούμενου δικαιώματος προτίμησης, παρέχεται η δυνατότητα συμμετοχής μέσω ειδικής κατανομής, ώστε να περιοριστεί ή να αποφευχθεί η αραίωση των ποσοστών των υφιστάμενων μετόχων. Παρά ταύτα, το σχέδιο σημειώνει ότι το ενδεχόμενο αυτό «θα εξεταστεί» από το Διοικητικό Συμβούλιο, γεγονός που σημαίνει ότι η σχετική συμμετοχή δεν είναι δεδομένη, αλλά θα εξαρτηθεί από τις συνθήκες της αγοράς, τη δομή της αύξησης και τις στρατηγικές επιλογές της διοίκησης. Η πρόβλεψη αυτή λειτουργεί ως δικλείδα ασφαλείας για τους υφιστάμενους μετόχους, χωρίς να αναιρεί την ευελιξία της τράπεζας να προσελκύσει νέους επενδυτές και να προχωρήσει σε ταχεία υλοποίηση της αύξησης κεφαλαίου.

Η επίκληση του Ν. 3864/2010

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει στο σχέδιο αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου της CrediaBank η ρητή αναφορά στο ενδεχόμενο συμμετοχής του Υπερταμείου, καθώς διευκρινίζεται ότι σε μια τέτοια περίπτωση εφαρμόζονται και οι σχετικές διατάξεις του Ν. 3864/2010, δηλαδή του νόμου που περιέβαλε τη λειτουργία του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας. Η αποσαφήνιση αυτή αποκτά βαρύνουσα σημασία μετά και την τελευταία τροποποίηση του νόμου το 2021, βάσει της οποίας το Υπερταμείο ως διάδοχος φορέας μπορεί, σε σχέση με αποφασιζόμενες αυξήσεις κεφαλαίου, είτε να ασκεί μέρος ή το σύνολο των δικαιωμάτων προτίμησης που του αναλογούν, είτε να εγγράφεται μέχρι του υφιστάμενου ποσοστού συμμετοχής του σε αυξήσεις κεφαλαίου που πραγματοποιούνται με οποιονδήποτε τρόπο, ακόμη και με περιορισμό ή αποκλεισμό του δικαιώματος προτίμησης, είτε να συμμετέχει σε κατανομές αδιάθετων μετοχών, εφόσον αυτές προβλέπονται.

Παράλληλα, το Υπερταμείο διατηρεί το δικαίωμα, με απόφαση του Γενικού του Συμβουλίου, να ασκεί τα ειδικά δικαιώματα αρνησικυρίας που διαθέτει, προκειμένου να αποτραπεί η έκδοση μετοχών ή άλλων τίτλων ιδιοκτησίας από πιστωτικά ιδρύματα στα οποία συμμετέχει. Και εδώ λίγο προσοχή! Κατά το νόμο η όποια συμμετοχή του Υπερταμείου σε αύξηση κεφαλαίου προϋποθέτει απόφαση του Γενικού Συμβουλίου του, η οποία λαμβάνεται κατόπιν έκθεσης δύο ανεξάρτητων χρηματοοικονομικών συμβούλων. Οι σύμβουλοι αυτοί οφείλουν να επιβεβαιώνουν ότι η συμμετοχή στην έκδοση νέων μετοχών ή άλλων τίτλων ιδιοκτησίας συμβάλλει στη διατήρηση, προστασία ή βελτίωση της αξίας της υφιστάμενης συμμετοχής του Ταμείου ή των προοπτικών αποεπένδυσής του, λαμβάνοντας υπόψη τις συνθήκες της αγοράς και τις προοπτικές του επιχειρησιακού σχεδίου της τράπεζας κατά τον χρόνο λήψης των σχετικών αποφάσεων.

Ο Διευθύνων Σύμβουλός του Υπερταμείου, Γιάννης Παπαχρήστου θα πρέπει να κινηθεί ταχύτατα προς αυτή την κατεύθυνση και να προβεί παράλληλα και στις απαραίτητες κοινοβουλευτικές ενημερώσεις, ειδικά εάν κριθεί πως το ποσοστό του αποκαλούμενου και Growthfund στην CrediaBank θα πρέπει – για κάποιο λόγο να πέσει από το 36,16%, χαμηλότερα από το όριο του 33% που συνιστά καταστατική μειοψηφία. Στα μάτια πολλών η διατήρηση του 33% είναι το σημείο που η ειδική κατανομή καθίσταται από προαιρετική αυστηρά υποχρεωτική.

Η Pharos AI Factory

Με την εποπτεία των υπουργείων Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Υγείας συστάθηκε χθες η Ελληνικό Εργοστάσιο Τεχνητής Νοημοσύνης Ανώνυμη Εταιρεία, με διακριτικό τίτλο Pharos AI Factory. Η νέα εταιρεία έχει την έδρα της στις εγκαταστάσεις του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» και φιλοδοξεί να λειτουργήσει ως εθνικός και περιφερειακός επιταχυντής τεχνητής νοημοσύνης, προσφέροντας πρόσβαση σε υπολογιστική ισχύ, δεδομένα, μοντέλα και εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό.

Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε 25.000 ευρώ και καλύπτεται κατά 30% από το Ελληνικό Δημόσιο και κατά 70% από το Υπερταμείο. Το Pharos AI Factory εντάσσεται στο ευρωπαϊκό οικοσύστημα «AI Factories» και έχει ως βασικό στόχο την ανάπτυξη αξιόπιστων και καινοτόμων εφαρμογών τεχνητής νοημοσύνης σε κρίσιμους τομείς, όπως η υγεία, η γλώσσα και ο πολιτισμός, η βιωσιμότητα και η καινοτομία, ενισχύοντας τη θέση της Ελλάδας στον ευρωπαϊκό χάρτη της τεχνολογικής ανάπτυξης.

Η δημιουργία του Ελληνικού Εργοστασίου Τεχνητής Νοημοσύνης είχε δρομολογηθεί ήδη από τα τέλη του 2024, όταν ανακοινώθηκε επισήμως η έγκριση της ελληνικής πρότασης «Pharos – The Greek AI Factory for accelerating AI innovation», στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής πρωτοβουλίας AI Factories της Κοινής Επιχείρησης EuroHPC.

Σύμφωνα με τον σχεδιασμό, το Pharos AI Factory θα λειτουργήσει ως κόμβος συνεργασίας μεταξύ της ακαδημαϊκής και ερευνητικής κοινότητας, του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα, με στόχο την ανάπτυξη νέων υπηρεσιών τεχνητής νοημοσύνης. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στους τομείς της υγείας, της ελληνικής γλώσσας και του πολιτισμού, καθώς και της βιώσιμης ανάπτυξης, συμβάλλοντας στη δημιουργία ενός δυναμικού οικοσυστήματος καινοτομίας με ευρωπαϊκό προσανατολισμό.

Η ΑΜΚ της Speedex

Η εταιρεία ταχυμεταφορών Speedex, μέλος του ομίλου Σφακιανάκη, ολοκλήρωσε την αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου ύψους 29,36 εκατ. ευρώ, κίνηση που της προσφέρει σημαντική οικονομική ανάσα και ενισχύει τη χρηματοοικονομική της θέση. Η εξέλιξη αυτή ήλθε σε μια κρίσιμη συγκυρία για την εταιρεία, η οποία, σύμφωνα με τις οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2024, βρισκόταν αντιμέτωπη με σοβαρές πιέσεις στα ίδια κεφάλαιά της. Συγκεκριμένα, ο ορκωτός ελεγκτής στις οικονομικές καταστάσεις της 31ης Δεκεμβρίου 2024 είχε επισημάνει ότι το σύνολο της καθαρής θέσης της Speedex παρουσιαζόταν αρνητικό, ανερχόμενο σε ποσό 19,2 εκατ. ευρώ. Στο ίδιο πλαίσιο, είχε υπογραμμιστεί η ανάγκη λήψης μέτρων για την αποκατάσταση της κεφαλαιακής επάρκειας της εταιρείας. Η Speedex, πέρασε στον έλεγχο του ομίλου Σφακιανάκη το 2017, ως μια κερδοφόρα εταιρεία σε έναν πολλά υποσχόμενο και ταχέως αναπτυσσόμενο κλάδο. Ωστόσο, τα επόμενα χρόνια βρέθηκε να χάνει μερίδιο αγοράς, ακόμη και κατά την περίοδο της πανδημίας, όταν οι ταχυμεταφορές κατέγραψαν εκρηκτική ανάπτυξη. Η ολοκλήρωση της αύξησης κεφαλαίου δημιουργεί πλέον τις προϋποθέσεις για την ανασύνταξη της εταιρείας, κάτι που μέλλει να φανεί.

Η Tottis-Bingo

Απόφαση για την παροχή εταιρικής εγγύησης υπέρ συνδεδεμένης εταιρείας έλαβε το Διοικητικό Συμβούλιο της Tottis-Bingo, της βιομηχανίας τροφίμων της οικογένειας Τόττη. Η απόφαση αφορά την έκδοση εγγύησης προς την Τράπεζα Πειραιώς, με σκοπό τη στήριξη της Tottis Pack ΑΕ και την κάλυψη υποχρεώσεών της που απορρέουν από ομολογιακό δάνειο. Το ύψος της εγγύησης ανέρχεται έως τα 2,85 εκατ. ευρώ και καλύπτει τόσο τις υφιστάμενες υποχρεώσεις της εταιρείας όσο και ενδεχόμενες μελλοντικές τροποποιήσεις των όρων του δανείου. Η Tottis Pack δραστηριοποιείται από το 2000 στον τομέα της παραγωγής και εμπορίας χάρτινης κυματοειδούς συσκευασίας, εξυπηρετώντας ένα ευρύ φάσμα εφαρμογών στη δευτερογενή συσκευασία, όπως τα βιομηχανικά χαρτοκιβώτια, αλλά και στην πρωτογενή συσκευασία, με ειδικές κατασκευές όπως displays και χαρτοτελάρα για αγροτικά προϊόντα. Η εταιρεία λειτουργεί με μοντέλο παραγωγής κατόπιν παραγγελίας, προσφέροντας εξατομικευμένες λύσεις προσαρμοσμένες στις ανάγκες των πελατών της. Οι ιδιόκτητες εγκαταστάσεις της, συνολικής επιφάνειας 22.000 τετραγωνικών μέτρων, βρίσκονται σε οικόπεδο 50.000 τετραγωνικών μέτρων στη Βιομηχανική Περιοχή Φλώρινας.

Το Sinokor effect

Η αιφνίδια και ιδιαίτερα επιθετική επέκταση της κορεατικής Sinokor Maritime στην αγορά των δεξαμενόπλοιων προκαλεί ισχυρούς κραδασμούς στην παγκόσμια ναυτιλιακή και ενεργειακή αλυσίδα, επηρεάζοντας άμεσα το κόστος μεταφοράς πετρελαίου και τις ισορροπίες στον κλάδο. Ο νοτιοκορεατικός όμιλος, μέσα σε διάστημα λίγων μηνών, έχει αποκτήσει ή ναυλώσει έναν εξαιρετικά μεγάλο αριθμό υπερδεξαμενόπλοιων, ελέγχοντας πλέον περίπου 150 πλοία πολύ μεγάλης χωρητικότητας (VLCCs), σύμφωνα με εκτιμήσεις στελεχών της αγοράς. Χθες έγινε γνωστό ότι η Dynacom Tankers Management του Γιώργου Προκοπίου πούλησε 11 VLCCs στη Sinokor, αξιοποιώντας το αμείωτο επενδυτικό ενδιαφέρον της νοτιοκορεατικής εταιρείας για δεξαμενόπλοια μεγάλης χωρητικότητας. Η συγκέντρωση αυτού του στόλου χαρακτηρίζεται πρωτοφανής από παράγοντες του κλάδου, καθώς αντιστοιχεί σε περίπου ένα τέταρτο έως και ένα τρίτο των διαθέσιμων VLCCs που δεν τελούν υπό καθεστώς κυρώσεων. Η εξέλιξη αυτή οδηγεί σε απότομη συρρίκνωση της προσφοράς πλοίων προς ναύλωση, σε μια περίοδο κατά την οποία η παγκόσμια διακίνηση πετρελαίου αυξάνεται, ενώ σημαντικό μέρος του στόλου παραμένει δεσμευμένο ή αποκλεισμένο λόγω διεθνών κυρώσεων. Το αποτέλεσμα είναι η ραγδαία άνοδος των ναύλων, με τα ημερήσια έσοδα των υπερδεξαμενόπλοιων να καταγράφουν την ισχυρότερη εκκίνηση έτους των τελευταίων τριών δεκαετιών. Η εικόνα της εκρηκτικής ανόδου αποτυπώνεται στους δείκτες, με το Baltic Exchange να αποτιμά τα spot VLCCs στα 143.300 δολάρια ημερησίως για δρομολόγια Μέσης Ανατολής–Ασίας, στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων πέντε ετών. Ενδεικτικό του κλίματος που επικρατεί στην αγορά είναι το γεγονός ότι χθες έγινε γνωστό πως η Capital Ship Management του Βαγγέλη Μαρινάκη προχώρησε σε συμφωνία, ναυλώνοντας πλοίο απευθείας με την παράδοσή του τη Δευτέρα από τα ναυπηγεία Hengli στην Κίνα. Πρόκειται για το 306.000 dwt LNG dual-fuel «Aristotelis II», εξοπλισμένο με scrubber, το οποίο έκλεισε σε ναύλωση διάρκειας 12 μηνών με ημερήσιο ναύλο 100.000 δολαρίων, ξεπερνώντας ένα ακόμη ψυχολογικό όριο για την αγορά. Το ερώτημα που πλέον κυριαρχεί είναι αν και για πόσο θα διαρκέσει το λεγόμενο «Sinokor effect». Παράγοντες του κλάδου εκτιμούν ότι, όσο η συγκέντρωση στόλου παραμένει και η προσφορά VLCCs συνεχίζει να είναι περιορισμένη, οι υψηλοί ναύλοι δύσκολα θα αποκλιμακωθούν. Αντίθετα, η νέα αυτή ισορροπία ενδέχεται να παγιώσει συνθήκες αυξημένης μεταβλητότητας και ισχυρής διαπραγματευτικής ισχύος για τους πλοιοκτήτες, με συνέπειες που υπερβαίνουν τα στενά όρια της ναυτιλίας και αγγίζουν άμεσα το ενεργειακό κόστος και την παγκόσμια οικονομία. Το αν η αγορά θα προσαρμοστεί ή αν βρισκόμαστε μπροστά σε μια πιο μόνιμη αναδιάταξη δυνάμεων θα κριθεί τους επόμενους μήνες.