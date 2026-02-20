Τι οδήγησε τον Δήμο Μαραθώνα στην απόφαση για αναστολή λειτουργίας του 2ου Γυμνασίου Νέας Μάκρης.

Εκτάκτως κλειστό θα παραμείνει την Παρασκευή 20 Φεβρουαρίου το 2ο Γυμνάσιο Νέας Μάκρης σύμφωνα με ανακοίνωση του Δήμου Μαραθώνα.

Η απόφαση αυτή δίνει στους μαθητές του σχολείου μια έξτρα μέρα ανάπαυλας και αποχής από τα μαθήματα ώστε το τριήμερο της Καθαράς Δευτέρας να μετατραπεί σε τετραήμερο.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Δημοτικής αρχής «λόγω προγραμματισμένης διακοπής ηλεκτροδότησης εξαιτίας εργασιών του ΔΕΔΔΗΕ στην περιοχή του Νέου Βουτζά, με απόφαση του Δημάρχου, Στέργιου Τσίρκα, το 2ο Γυμνάσιο Νέας Μάκρης, δε θα λειτουργήσει αύριο, Παρασκευή 20-2-2026. Η απόφαση λαμβάνεται για λόγους ασφάλειας των μαθητών και των εκπαιδευτικών και αναγκαστικά μειωμένης λειτουργικότητας της σχολικής μονάδας.»

{https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=1228188112834592&id=100069302435674&post_id=100069302435674_1228188112834592&rdid=SHX4VBwnmFhIcMa6#}