Ο Νικήτας Κακλαμάνης εξήγησε γιατί ήταν έξυπνη η κίνηση του υπουργείου Πολιτισμού να κήρυξε τις φωτογραφίες από την Καισαριανή μνημείο.

Την πληροφορία πως υπάρχουν αναφορές για ολόκληρο άλμπουμ με φωτογραφίες των 200 εκτελεσθέντων κομμουνιστών στην Καισαριανή αποκάλυψε σε συνέντευξή του το βράδυ της Πέμπτης, ο πρόεδρος της Βουλής, Νικήτας Κακλαμάνης.

Ο κ. Κακλαμάνης εξήγησε πώς εκτυλίσσεται η υπόθεση και εξέφρασε την αισιοδοξία του ότι πρόκειται για αυθεντικό υλικό.

«Έλαβα το Σάββατο την πρώτη επιστολή από τον κ. Τσίπρα που με ενημέρωνε για τις φωτογραφίες των 200 εκτελεσθέντων στην Καισαριανή. Ζητούσε να τις πάρει το Ίδρυμα της Βουλής, αλλά το ίδρυμα δεν μπορούσε γιατί δεν έχει αυτόν τον προϋπολογισμό», εξήγησε ο Νικήτας Κακλαμάνης.

Συνέχισε λέγοντας πως «η Βουλή μπορεί να το κάνει αυτό. Δευτέρα πρωί είχα πάρει ήδη την απόφασή μου, παρότι δεν μπορούσα παρά να πάρω εξουσιοδότηση από τη διάσκεψη των προέδρων. Είπα ότι η Βουλή θα παρέμβει όταν διαπιστωθεί η εγκυρότητα των φωτογραφιών και μετά θα τις αποκτήσουμε. Δευτέρα, πριν βγει η κ. Μενδώνη να κάνει τις ανακοινώσεις, ήρθε το ΚΚΕ στο γραφείο μου με τον κ. Παφίλη, μου έφερε επιστολή του κ. Κουτσούμπα με το ίδιο αίτημα».

Όπως εξήγησε «δεν χρειάστηκε η Βουλή να κάνει καμία ενέργεια γιατί παρενέβη το ΥΥΠΟ που μεταξύ μας αυτό είναι το καθ' ύλην αρμόδιο, και ακόμη και αν παρενέβαινε η Βουλή για τη γνησιότητα των φωτογραφιών εγώ εκεί θα απευθυνόμουν» διευκρίνισε ο κ. Κακλαμάνης. «Μιλήσαμε με την κ. Μενδώνη και συναποφασίσαμε ότι το ΥΠΠΟ θα βγει μπροστά και εφόσον χρειαστεί το θεσμισκό κύρος της Βουλής, για να παρέμβουμε, είτε και οικονομική βοήθεια από τη Βουλή αν πρόκειται να πάρει λεφτά ο κύριος αυτός, η Βουλή θα τα δώσει. Αυτά εγκριθήκαν σήμερα από τη διάσκεψη».

Η έξυπνη κίνηση του ΥΠΠΟ

«Ήταν έξυπνη κίνηση του ΥΥΠΟ που το κήρυξε μνημείο», δήλωσε ο κ. Κακλαμάνης και εξήγησε πως «η πλατφόρμα στην οποία ανέβασε αρχικά τις φωτογραφίες και στη συνέχεια τις απέσυρε, ξέρετε γιατί το κανε; Γιατί υπάρχει ήδη δέσμευση της πλατφόρμας πως ό,τι τεκμήριο μπορεί να διαχειριστεί ως απόδειξη εγκλημάτων πολέμου των Ναζί, απαγορεύεται να βγαίνει σε δημοπρασία. Γι' αυτό και αυτός το απέσυρε και διαπραγματεύεται πλέον σε προσωπικό επίπεδο και όχι σε επίπεδο δημοπρασίας».

Νομίζω ό,τι θα υπάρχει αίσιο τέλος, έκρινε ο κ. Κακλαμάνης, και τόνισε ότι «η κ. Μενδώνη μού είπε ότι υπάρχουν πληροφορίες ότι δεν είναι μόνο αυτές οι φωτογραφίες που είδαμε αλλά υπάρχει άλμπουμ φωτογραφιών. Οπότε οπωσδήποτε είναι ένα ιστορικό κειμήλιο που πρέπει να έρθει στην Ελλάδα» είπε.

Έκρινε μάλιστα πως «νομίζω πως αύριο θα έχουμε νέα σχετικά με τη γνησιότητα των φωτογραφιών. Νομίζω είναι γνήσιες έτσι φαίνεται και μετά θα δούμε πού θα καταλήξει η κουβέντα με τον συγκεκριμένο συλλέκτη ας τον πούμε. Η κ. Μενδώνη μού είπε ότι οι πρώτες επαφές με τον συγκεκριμένο άνθρωπο ήταν σε καλό κλίμα», διευκρίνισε ο πρόεδρος τη Βουλής.

