Ο θυρωρός συγκράτησε το παιδί με ασφάλεια, περιορίζοντας την ένταση της πτώσης, και το παρέδωσε στο ασθενοφόρο που είχε φτάσει στην είσοδο του κτιρίου.

Στην Αγία Πετρούπολη, ένα σοκαριστικό ατύχημα αποφεύχθηκε την τελευταία στιγμή χάρη στην έγκαιρη επέμβαση ενός θυρωρού, που έσωσε ένα επτάχρονο αγόρι από πτώση από τον έβδομο όροφο.

Την είδηση μετέδωσε το ρωσικό πρακτορείο RIA Novosti, επικαλούμενο πληροφορίες από τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης. Το περιστατικό συνέβη στις 22 Φεβρουαρίου, και η γρήγορη αντίδραση του άνδρα αποδείχθηκε καθοριστική. Μόλις αντιλήφθηκε ότι το παιδί έπεφτε, έτρεξε στην αυλή της πολυκατοικίας, στάθηκε κάτω από το παράθυρο και κατάφερε να το συγκρατήσει κατά την πτώση, αποτρέποντας τα χειρότερα.

Το αγόρι δέχθηκε τις πρώτες βοήθειες και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με τραυματισμούς. Ο θυρωρός, μετανάστης από το Ουζμπεκιστάν με το όνομα Χαϊρουλά, τραυματίστηκε επίσης κατά τη διάρκεια της διάσωσης. Σύμφωνα με το κανάλι Mash στο Telegram, πιθανώς υπέστη κατάγματα στα πλευρά και τραυματισμό στο χέρι, χωρίς όμως να υπάρχει επίσημη επιβεβαίωση για την κατάστασή του.

{https://x.com/nexta_tv/status/2025658098606583830}

Η μητέρα του παιδιού βρισκόταν στο σπίτι εκείνη τη στιγμή, αλλά σε διαφορετικό δωμάτιο. Τα παράθυρα του διαμερίσματος δεν είχαν ειδικές κλειδαριές ασφαλείας. Σύμφωνα με μαρτυρίες, πρώτος ο γείτονας αντιλήφθηκε τον κίνδυνο και κάλεσε βοήθεια.