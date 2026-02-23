«Εμφανίστηκα και έκανα αυτό που οι περισσότεροι θεωρούσαν αδύνατο στην ηλικία μου. Αυτές οι αναμνήσεις θα τις έχω για πάντα. Κάθε στιγμή άξιζε τον κόπο», ανέφερε, στέλνοντας μήνυμα δύναμης και επιμονής.

Σοκ προκαλούν οι αποκαλύψεις της Λίντσεϊ Βον για το σοβαρό ατύχημα που είχε κατά τη διάρκεια της ολυμπιακής κατάβασης νωρίτερα αυτόν τον μήνα, καθώς –όπως η ίδια δήλωσε– παραλίγο να οδηγηθεί σε ακρωτηριασμό του αριστερού της ποδιού.

Όπως αναφέρει ο Guardian, η 41χρονη Αμερικανίδα υπέστη σύνθετο κάταγμα κνήμης, καθώς και κάταγμα στον αστράγαλο, τραυματισμοί που την οδήγησαν άμεσα στο χειρουργείο. Υποβλήθηκε σε πολλαπλές επεμβάσεις στην Ιταλία, πριν επιστρέψει αεροπορικώς στις Ηνωμένες Πολιτείες για να συνεχίσει τη θεραπεία της.

Το «σύνδρομο διαμερίσματος» και ο κίνδυνος ακρωτηριασμού

Σε ανάρτησή της στο Instagram, η Λίντσεϊ Βον αποκάλυψε ότι, πέρα από τα κατάγματα, εμφάνισε και «σύνδρομο διαμερίσματος» — μια επικίνδυνη επιπλοκή που μπορεί να προκύψει μετά από σοβαρό τραυματισμό. Η κατάσταση αυτή προκαλείται όταν αυξάνεται επικίνδυνα η πίεση γύρω από τους μύες, περιορίζοντας τη ροή του αίματος, του οξυγόνου και των θρεπτικών συστατικών. Η έλλειψη αιμάτωσης μπορεί να οδηγήσει σε μόνιμη βλάβη των ιστών.

«Όταν έχεις τόσο μεγάλο τραύμα σε μια περιοχή του σώματός σου, υπάρχει πάρα πολύ αίμα που συσσωρεύεται και ουσιαστικά συνθλίβει τα πάντα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η έγκαιρη ιατρική παρέμβαση αποδείχθηκε καθοριστική. Ο ορθοπεδικός χειρουργός Δρ. Τομ Χάκετ, που συνεργάζεται με την ίδια και την Team USA, προχώρησε άμεσα σε αποσυμπιεστική επέμβαση, ανοίγοντας το μυϊκό διαμέρισμα ώστε να μειωθεί η πίεση και να αποκατασταθεί η κυκλοφορία του αίματος. «Το άνοιξε και το άφησε να αναπνεύσει, και μου έσωσε το πόδι», δήλωσε η Λίντσεϊ Βον.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Ο γιατρός βρισκόταν στην Ιταλία επειδή ήδη παρακολουθούσε την αθλήτρια μετά από προηγούμενο τραυματισμό στον πρόσθιο χιαστό σύνδεσμο, κατά την προετοιμασία της για τους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες. «Αν δεν το είχα κάνει αυτό, ο Τομ δεν θα ήταν εκεί και δεν θα μπορούσε να σώσει το πόδι μου», σημείωσε.

Μακρά αποκατάσταση και νέα χειρουργεία

Μετά από σχεδόν δύο εβδομάδες ακινησίας σε νοσοκομειακό κρεβάτι, η Βον κατάφερε να πάρει εξιτήριο και να μεταφερθεί σε ξενοδοχείο, χωρίς ωστόσο να έχει επιστρέψει ακόμη στο σπίτι της.

Η αποθεραπεία της αναμένεται να είναι μακρά. Όπως αποκάλυψε, θα χρειαστεί περίπου ένας χρόνος για να επουλωθούν πλήρως τα οστά της. Στη συνέχεια θα αποφασίσει αν θα αφαιρεθούν τα μεταλλικά υλικά οστεοσύνθεσης, κάτι που θα απαιτήσει νέα χειρουργική επέμβαση, ενώ σε μεταγενέστερο στάδιο προγραμματίζεται και η αποκατάσταση του πρόσθιου χιαστού συνδέσμου.

«Δεν μετανιώνω για τίποτα»

Παρά τη σοβαρότητα των τραυματισμών της, η Λίντσεϊ Βον ξεκαθάρισε ότι δεν μετανιώνει για τη συμμετοχή της στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Σε νέα ανάρτησή της, τόνισε πως αισθάνεται περήφανη που αγωνίστηκε, παρά την ηλικία της και το γεγονός ότι είχε ήδη υποβληθεί σε μερική αντικατάσταση γόνατος.

«Εμφανίστηκα και έκανα αυτό που οι περισσότεροι θεωρούσαν αδύνατο στην ηλικία μου. Αυτές οι αναμνήσεις θα τις έχω για πάντα. Κάθε στιγμή άξιζε τον κόπο», ανέφερε, στέλνοντας μήνυμα δύναμης και επιμονής.