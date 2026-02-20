Σε πέμπτη χειρουργική επέμβαση υποβλήθηκε η Λίντσεϊ Βον.

Έξι ώρες διήρκεσε η νέα χειρουργική επέμβαση στην οποία υποβλήθηκε η Λίντσεϊ Βον, η πέμπτη κατά σειρά μετά το σοκαριστικό ατύχημά της στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς αγώνες 2026.

Αυτή ήταν η πρώτη επέμβαση στην οποία υποβλήθηκε η 41χρονη Αμερικανίδα μετά την επιστροφή της στις ΗΠΑ, καθώς οι προηγούμενες τέσσερις είχαν πραγματοποιηθεί στην Ιταλία, μετά το «σύνθετο κάταγμα» που υπέστη στην κνήμη.

«Μια γρήγορη ενημέρωση… η τελευταία εγχείρησή μου πήγε καλά. Διήρκεσε λίγο περισσότερες από έξι ώρες», έγραψε στο X η Λίντσεϊ Βον. «Αναρρώνω από την επέμβαση, αλλά είναι δύσκολο να διαχειριστώ τον πόνο. Κάνω αργή πρόοδο, αλλά ελπίζω ότι σύντομα θα μπορέσω να βγω από το νοσοκομείο», συμπλήρωσε.

«Είμαι πραγματικά βιονική τώρα», έγραψε σε επόμενη ανάρτηση και δημοσίευσε ακτινογραφία του ποδιού της, στην οποία φαίνονται οι πλάκες και οι βίδες που τοποθετήθηκαν στο πόδι της για την αποκατάσταση του τραυματισμού που υπέστη στις 8 Φεβρουαρίου.

«Όπως μπορείτε να δείτε, χρειάστηκαν πολλές πλάκες και βίδες για να συναρμολογηθεί ξανά», έγραψε στο Instagram η δεύτερη πιο επιτυχημένη σκιέρ στην ιστορία των Παγκοσμίων Κυπέλλων και ευχαρίστησε τους γιατρούς της.

