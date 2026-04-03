Δεν βρέθηκε θετικό δείγμα ντόπινγκ στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς αγώνες 2026.

Για πρώτη φορά έπειτα από 28 χρόνια, κανένας αθλητής δεν βρέθηκε θετικός σε απαγορευμένη ουσία σε Χειμερινούς Ολυμπιακούς αγώνες, τουλάχιστον μέχρι στιγμής.

Περισσότερα από 3.000 δείγματα ελήφθησαν από σχεδόν 2.000 αθλητές, στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς αγώνες Μιλάνο- Κορτίνα και δεν αναφέρθηκαν παραβιάσεις των κανονισμών περί ντόπινγκ. Αυτοί είναι οι πρώτοι Χειμερινοί Ολυμπιακοί αγώνες, από τη διοργάνωση του 1998 στην Ιαπωνία, που δεν βρέθηκε θετικό τεστ στους ελέγχους αντιντόπινγκ.

Όμως, το ότι δεν έχει βρεθεί θετικό τεστ μέχρι στιγμής, δεν σημαίνει ότι δεν θα προκύψει κάποιο στο μέλλον. Τα δείγματα των αθλητών διατηρούνται για 10 χρόνια, προκειμένου να γίνονται αναδρομικές αναλύσεις, όταν προκύπτουν νέες τεχνικές. Κάτι που σημαίνει πως ίσως είναι λίγο πρόωρο να χαρακτηριστεί η φετινή διοργάνωση ως η πιο «καθαρή».

Ένας λόγος για τη μείωση των θετικών δειγμάτων είναι η σημαντική αύξηση των ελέγχων πριν από τις μεγάλες διοργανώσεις, εκτιμά ο διευθυντής του Διεθνούς Οργανισμού Ελέγχου (ITA), Μπέντζαμιν Κόεν. Το 92% των συμμετεχόντων ελέγχθηκαν τουλάχιστον μία φορά το εξάμηνο πριν από την έναρξη των Χειμερινών Ολυμπιακών αγώνων, σύμφωνα με τον Οργανισμό.

«Είναι το πιο εκτεταμένο πρόγραμμά μας που έχει εφαρμοστεί ποτέ», τόνισε ο διευθυντής Μπέντζαμιν Κοέν, μιλώντας στο BBC. «Συνηθίζαμε να ελέγχουμε τους αθλητές μόνο όταν έφταναν στους Ολυμπιακούς αγώνες. Σήμερα, το σύστημα είναι εντελώς διαφορετικό», τόνισε και εξήγησε: «Παρακολουθούμε τους αθλητές για μία πολύ μεγαλύτερη χρονική περίοδο. Στην πραγματικότητα, στην πιο ευαίσθητη περίοδο, όταν θέλουν να προκριθούν στους Ολυμπιακούς».

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Αυτό, υπογράμμισε, δεν γινόταν πριν από 20 χρόνια. «Τώρα, πιστεύω ότι οι αθλητές το ξέρουν και ότι αυτός είναι ο λόγος που βλέπουμε όλο και λιγότερα θετικά δείγματα κατά τη διάρκεια των Ολυμπιακών», εκτίμησε.