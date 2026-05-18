Στο μικροσκόπιο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας δύο απευθείας αναθέσεις συμβάσεων για μεταναστευτικές δομές.

Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία έβαλε στο μικροσκόπιο και το πώς η Ελλάδα χρησιμοποίησε ευρωπαϊκά κονδύλια για την κατασκευή μεταναστευτικών δομών, δήλωσαν στο Politico δύο Έλληνες αξιωματούχοι που έχουν γνώση της έρευνας.

Η έρευνα επικεντρώνεται στην κατασκευή δύο κέντρων υποδοχής και φιλοξενίας προσφύγων ανάμεσα στο 2020 και το 2021, κατά τη διάρκεια της πανδημίας. Οι συμβάσεις ανατέθηκαν σε ιδιωτικές εταιρείες χωρίς δημόσιο διαγωνισμό και το κόστος εκτιμάται ότι ήταν 15πλάσιο αντίστοιχων έργων, αγγίζοντας συνολικά τα 11,3 εκατομμύρια ευρώ.

Έως το 2019 οι δομές κατασκευάζονταν από τον Διεθνή Οργανισμό Μετανάστευσης και στη συνέχεια η ελληνική κυβέρνηση ανέλαβε την εποπτεία τέτοιων έργων και οι συμβάσεις για τις οποίες γίνεται έρευνα τώρα ήταν από τις πρώτες, αναφέρει το Politico, για το θέμα που ανέδειξε η «Καθημερινή της Κυριακής».

Η EPPO «δεν σχολιάζει εν εξελίξει έρευνες», δήλωσε στο Politico εκπρόσωπός της. «Αυτό γίνεται προκειμένου να μην τεθούν σε κίνδυνο οι πιθανές εν εξελίξει διαδικασίες και το αποτέλεσμά τους. Όποτε μπορούμε να πούμε κάτι για οποιαδήποτε από τις έρευνές μας, το κάνουμε», πρόσθεσε.

Το Politico σημειώνει πως το 2020 η αντιπολίτευση είχε εγείρει το ζήτημα των δύο απευθείας αναθέσεων. Τότε, η κυβέρνηση της ΝΔ είχε επικαλεστεί τις αυξημένες μεταναστευτικές ροές και την πίεση να ολοκληρωθούν και να παραδοθούν γρήγορα οι δομές. Όμως, επισημαίνεται στο δημοσίευμα, τα επίσημα στοιχεία της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες δείχνουν πως οι αφίξεις μεταναστών στην Ελλάδα μειώθηκαν δραματικά το 2020, σε περίπου 15.696, από 74.649 ένα χρόνο νωρίτερα.

«Το έργο ελέγχθηκε τότε τόσο από την Κομισιόν, όσο και από το Ελεγκτικό Συνέδριο της Ελλάδας και έλαβε θετική έκθεση», δήλωσε υψηλόβαθμος αξιωματούχος του υπουργείου Μετανάστευσης το 2020.

Οι δύο συμβάσεις που μπήκαν στο μικροσκόπιο

Η πρώτη σύμβαση που ερευνάται από την EPPO αφορά στην επέκταση της δομής στην Μαλακάσα, που ανατέθηκε σε εταιρεία με έδρα την Αθήνα, χωρίς δημόσιο διαγωνισμό, τον Απρίλιο του 2020. Αν και η αρχική συμφωνία για τη βασική επισκευή της δομής ήταν ύψους 4,3 εκατομμυρίων ευρώ, το έργο τελικά παραδόθηκε έπειτα από τουλάχιστον πέντε παρατάσεις και μια συμπληρωματική σύμβαση 1,7 εκατομμυρίων ευρώ.

Επίσης, εξετάζεται μια σύμβαση για τη δομή στη Σιντική των Σερρών, που ανατέθηκε σε τεχνική εταιρεία με έδρα την Καβάλα, τον Ιούλιο του 2020. Το αρχικό κόστος ήταν 3,6 εκατομμύρια, αλλά και σε αυτή την περίπτωση το έργο έλαβε τουλάχιστον τρεις παρατάσεις μέχρι την ολοκλήρωσή του, κοστίζοντας επιπλέον 1,7 εκατομμύρια ευρώ.

Το ζήτημα της κατασκευής των δομών σε Μαλακάσα και Σέρρες αναφέρεται σε εσωτερικό έγγραφο διεθνούς Οργανισμού. Το κόστος τους δεν μπορεί να συγκριθεί με κανενός παρόμοιου έργου που κατασκευάστηκε στην Ελλάδα από τη Γενική Διεύθυνση Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων της Κομισιόν, αναφέρει το έγγραφο, σύμφωνα με την «Καθημερινή».

«Η ΕΕ έχει χρηματοδοτήσει πολύ παρόμοιες δράσεις που ολοκληρώθηκαν στο ίδιο ή ακόμα συντομότερο χρονικό διάστημα, με ποσό 15 φορές μικρότερο από εκείνο που κατέβαλε το υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου», επισημαίνεται στο έγγραφο.

Σύμφωνα με υπολογισμούς του εν λόγω Οργανισμού, για άλλες εγκαταστάσεις με παρόμοια χαρακτηριστικά, η ίδια κυβέρνηση ξόδεψε 270 ευρώ ανά ωφελούμενο, σε σύγκριση με 3.900 στη Μαλακάσα.