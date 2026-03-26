Ο νέος κανονισμός της ΔΟΕ θα ισχύσει από τους Ολυμπιακούς αγώνες του 2028.

Η ΔΟΕ, εισάγοντας νέο κανονισμό, απέκλεισε τις τρανς αθλήτριες από την κατηγορία γυναικών στις διοργανώσεις της, ενώ υιοθετεί τεστ βιολογικού φύλου. Τα νέα δεδομένα θα ισχύσουν από τους Ολυμπιακούς αγώνες του 2028, που θα διεξαχθούν στο Λος Άντζελες.

Όλες οι αθλήτριες που θα θέλουν να συμμετάσχουν στην κατηγορία γυναικών, στους Ολυμπιακούς αγώνες, θα πρέπει να κάνει μία φορά το τεστ γονιδίου SRY, για την ανίχνευση του βιολογικού φύλου της. Αυτό διενεργείται συνήθως με στοματικό επίχρισμα ή τεστ σάλιου.

Η απόφαση θα ισχύει τόσο για τα ομαδικά όσο και στα ατομικά αθλήματα γυναικών, δήλωσε η πρόεδρος της ΔΟΕ, Κίρστι Κόβεντρι και πρόσθεσε πως οι νέοι κανόνες «βασίζονται στην επιστήμη» και πως «θα προστατεύσουν τη δικαιοσύνη και την ασφάλεια του γυναικείου αθλητισμού.

Σε έγγραφο 10 σελίδων, που περιγράφει τη νέα πολιτική, η ΔΟΕ αναφέρει ότι οι τρανς αθλήτριες, όπως και εκείνες με διαταραχές ανάπτυξης φύλου διατηρούν πλεονεκτήματα της ανδρικής εφηβείας.

Σύμφωνα με το ίδιο έγγραφο, το τεστ γονιδίου SRY είναι ο καλύτερος τρόπος ανίχνευσης του βιολογικού φύλου. «Με βάση επιστημονικά στοιχεία, η ΔΟΕ θεωρεί πως η παρουσία του γονιδίου SRY είναι σταθερή σε όλη τη ζωή» και «αποτελεί εξαιρετικά ακριβή απόδειξη» πως ένα άτομο «έχει βιώσει ανδρική ανάπτυξη φύλου», αναφέρει μεταξύ άλλων.

Τα άτομα που έχουν αρνητικό αποτέλεσμα σε αυτό το τεστ, «πληρούν μόνιμα τα κριτήρια επιλεξιμότητας» για την κατηγορία γυναικών. «Εκτός εάν υπάρχει λόγος να πιστεύουμε» ότι ένα αρνητικό αποτέλεσμα είναι εσφαλμένο, τότε αυτό το τεστ θα γίνεται μία φορά.

«Με την εξαίρεση των αθλητών με διάγνωση Συνδρόμου Πλήρους Έλλειψης Ευαισθησίας στα Ανδρογόνα ή άλλων σπάνιων διαφορών/ διαταραχών ανάπτυξης φύλου, που δεν επωφελούνται από τις αναβολικές ή/και βελτιωτικές της απόδοσης επιδράσεις της τεστοστερόνης, κανένα άτομο με θετικό τεστ γονιδίου SRY δεν θα είναι επιλέξιμο για αγώνες στην κατηγορία γυναικών σε διοργάνωση της ΔΟΕ, υπογραμμίζει.

Τέλος, η ΔΟΕ ανέφερε πως η νέα πολιτική θα πρέπει να υιοθετηθεί από τις διεθνείς ομοσπονδίες όλων των Ολυμπιακών αθλημάτων.

Με πληροφορίες από Guardian