KOE και ΣΕΓΑΣ στην κορυφή της έκτακτης επιχορήγησης για τους Ολυμπιακούς αγώνες 2028.

Η Ολομέλεια της ΕΟΕ ενέκρινε ομόφωνα τη χορήγηση έκτακτη επιχορήγηση ύψους 1,235 εκατομμυρίων ευρώ σε 29 ομοσπονδίες, στο πλαίσιο της προετοιμασίας για τους Ολυμπιακούς αγώνες Λος Άντζελες 2028.

Στην κορυφή της λίστας είναι η ΚΟΕ και ο ΣΕΓΑΣ, που παίρνουν τα περισσότερα από την έκτακτη επιχορήγηση, καθώς θα λάβουν από 115.000 ευρώ. Η εισήγηση της Επιτροπής Ολυμπιακής Προετοιμασίας, που ενέκρινε η ολομέλεια, αφορά την εφαρμογή νέου συστήματος κατανομής της έκτακτης επιχορήγησης στις ομοσπονδίες.

«Το προτεινόμενο μοντέλο σχεδιάστηκε για να καλύψει αποκλειστικά την ανάγκη της στήριξης της Ολυμπιακής προετοιμασίας εστιάζοντας στην τρέχουσα αγωνιστική εικόνα και τη μελλοντική δυναμική των ομοσπονδιών, ενώ παράλληλα δίνει έμφαση στη στήριξη των μικρών ομοσπονδιών και στη διασφάλιση της ισόρροπης κατανομής των πόρων», αναφέρει η ΕΟΕ.

Τα κριτήρια είναι:

- Συμμετοχή στην Προολυμπιακή Ομάδα 2028 - αγωνιστική προοπτική 2028

- Διεθνείς διακρίσεις 2025 - πρόσφατη διεθνή αγωνιστική απόδοση

- Αριθμός ενεργών σωματείων - αναπτυξιακή δυναμική των ομοσπονδιών

Τα χρήματα που θα λάβει η κάθε ομοσπονδία