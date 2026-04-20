Το κατηγορητήριο θα μπορούσε να φέρει τον τραγουδιστή αντιμέτωπο με τη θανατική ποινή.

Κατηγορίες για δολοφονία απαγγέλθηκαν σε βάρος του τραγουδιστή D4vd, σε σχέση με τον θάνατο ενός 14χρονου κοριτσιού, το πτώμα του οποίου βρέθηκε διαμελισμένο και σε αποσύνθεση, στο εγκαταλελειμμένο Tesla του καλλιτέχνη, τον περασμένο Σεπτέμβριο.

Ο 21χρονος Ντέιβιντ Μπερκ, όπως είναι το πραγματικό όνομά του, κατηγορείται για ανθρωποκτονία εκ προμελέτης, ασελγείς πράξεις σε βάρος ατόμου κάτω των 14 ετών και ακρωτηριασμό πτώματος, μεταξύ άλλων.

Η οικογένεια της Σελέστε Ρίβας Ερνάντεζ δήλωσε το 2024 την εξαφάνισή της από το Λέικ Έλσινορ, περίπου 112 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά του Λος Άντζελες. Το κορίτσι ήταν τότε 13 ετών. Σύμφωνα με τις αρχές, ήταν 14 χρονών όταν δολοφονήθηκε. Το κατηγορητήριο θα μπορούσε να φέρει τον τραγουδιστή αντιμέτωπο με τη θανατική ποινή. Στις ανακοινώσεις που έκαναν, οι εισαγγελείς του Λος Άντζελες δεν διευκρίνισαν εάν θα επιδιώξουν κάτι τέτοιο.

Ο τραγουδιστής συνελήφθη την περασμένη Πέμπτη, στο σπίτι του στο Χόλιγουντ. Μέχρι εκείνη την ώρα, οι αρχές δεν είχαν ανακοινώσει ότι ήταν ύποπτος. Σε ανακοίνωση που εξέδωσαν τότε οι δικηγόροι του, υποστήριξαν πως ο 21χρονος δεν δολοφόνησε την Ερνάντεζ και δεν είναι η αιτία του θανάτου της.

Στις 23 Απριλίου 2025, η Σελέστε Ρίβας Ερνάντες πήγε στο σπίτι του D4vd και αυτή ήταν η τελευταία φορά που εθεάθη ζωντανή, δήλωσε ο εισαγγελέας του Λος Άντζελες, Νέιθαν Χόκμαν, στη συνέντευξη Τύπου που πραγματοποιήθηκε σήμερα, Δευτέρα.

Το πτώμα της βρέθηκε καιρό μετά τη δολοφονία της, μέσα σε Tesla, το οποίο ήταν στο όνομα του τραγουδιστή. Το όχημα ρυμουλκήθηκε από το Χόλιγουντ Χιλς- επειδή θεωρήθηκε ότι ήταν εγκαταλελειμμένο- στις 8 Σεπτεμβρίου, μία ημέρα αφότου η Ερνάντες θα γινόταν 15 χρονών.

Αστυνομικοί που έκαναν έρευνα στο Tesla, βρήκαν μια σακούλα πτώματος, καλυμμένη με έντομα, ενώ αναδυόταν μια έντονη οσμή σήψης. Όταν την άνοιξαν, βρήκαν ένα κεφάλι και τον κορμό ενός πτώματος. Όταν έβγαλαν τη σακούλα, διαπίστωσαν ότι είχαν κοπεί τα χέρια και τα πόδια. Από κάτω βρήκαν δεύτερη μαύρη σακούλα, με άλλα μέλη σώματος.

Μέχρι στιγμής δεν έχει αποκαλυφθεί η αιτία θανάτου του κοριτσιού. Η αστυνομία εξασφάλισε δικαστική εντολή με την οποία μπλόκαρε τη δημοσίευση των λεπτομερειών της νεκροψίας.

Πληροφορίες, Φωτ.: AP