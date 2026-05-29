Μικρή πτώση θα παρουσιάσει σήμερα Παρασκευή η θερμοκρασία, με τον υδράργυρο να φτάνει τους 26 έως 28 βαθμούς στις περισσότερες περιοχές και τοπικά τους 30 βαθμούς Κελσίου στα κεντρικά ηπειρωτικά.

Άστατος θα είναι ο καιρός σήμερα Παρασκευή, με την ΕΜΥ να προειδοποεί για παροδικά αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες - κυρίως τις πρωινές ώρες - στην κεντρική και ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη, το βόρειο Αιγαίο, την ανατολική Στερεά και την Εύβοια .

Στην υπόλοιπη χώρα αναμένεται γενικά αίθριος καιρός με τοπικές νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες κυρίως στα κεντρικά και νότια ηπειρωτικά και στην Κρήτη όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι και κυρίως στην Πελοπόννησο σποραδικές καταιγίδες.

Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη τις πρωινές ώρες κυρίως στα δυτικά, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά έως 6 μποφόρ, με εξασθένηση το βράδυ στα δυτικά και τα βόρεια.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση, κυρίως στα ανατολικά και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 26 με 28 και κατά τόπους στα κεντρικά ηπειρωτικά τους 29 με 30 βαθμούς Κελσίου.