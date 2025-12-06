Και οι δύο γονείς του αγοριού συνελήφθησαν ενώ συνεχίζονται οι έρευνες από την αστυνομία.

Συγκλονισμένη είναι η κοινωνία της Ζακύνθου από τον αδιανόητο θάνατο του δίχρονου αγοριού στο χωρίο Άγιος Λέοντας, μετά την άγρια επίθεση που δέχτηκε από τον σκύλο της οικογένειας, ράτσας πίτμπουλ.

Όπως αναφέρει το imerazante.gr, ο πατέρας του παιδιού είπε συντετριμμένος: «Με φώναξε η κόρη μου η μικρή και έτρεξα γρήγορα, αυτό θυμάμαι μόνο. Πάει το παιδάκι μου. Ήθελα να σκοτώσω το σκυλί, έπρεπε να το είχα κάνει».

Όπως έγινε γνωστό, το ζευγάρι που έχει άλλα δύο παιδιά, είχε φύγει για να πάει να αγοράσει προμήθειες για το σπίτι και όταν γύρισε λίγο μετά το μεσημέρι, ο μικρός διέφυγε της προσοχής και πήγε προς το δέντρο που ήταν δεμένο το πίτμπουλ, το οποίο του επιτέθηκε, προκαλώντας τα θανάσιμα αυτά τραύματα.

«Ο σκύλος ήταν αδέσποτος, τον είχαν πετάξει και το πήραμε γιατί φώναζαν στο χωριό ότι θα φάει τα ζώα. Το πήρα εγώ για να έχει κάπου να μείνει και αυτό μου έφαγε το παιδί μου. Το παιδί μου με είδε, μου χαμογέλασε και έκλεισε τα μάτια του», τόνισε ο πατέρας του παιδιού.

Οι γονείς του παιδιού το μετέφεραν στο Γενικό Νοσοκομείο Ζακύνθου, όπου οι γιατροί έδωσαν μάχη να το επαναφέρουν στη ζωή, αλλά δυστυχώς δεν τα κατάφεραν.

{https://exchange.glomex.com/video/v-derc2vm4yba1?integrationId=40599y14juihe6ly}

Η μητέρα Βρετανικής καταγωγής και ο πατέρας Αλβανικής καταγωγής που ζούν μόνιμα στον Αγ. Λέοντα Ζακύνθου, συνελήφθησαν, όπως προστάζει ο νόμος, καθώς κατηγορούνται για αμέλεια στη φύλαξη του παιδιού και στη διαχείριση του σκύλου.

Δείτε βίντεο με τον σκύλο από το Ionian TV:

{https://www.youtube.com/watch?v=BanNnRwfzz4}