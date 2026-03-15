Πώς ενημερώθηκε ο Νίκος Ανδρουλάκης για την απόφαση Κωνσταντινόπουλου να παραδώσει την έδρα.

Στις 7.47 το πρωί της Παρασκευής ενημερώθηκε με μήνυμα στο κινητό του στο WhatsApp ο Νίκος Ανδρουλάκης από τον Κωνσταντινόπουλο ότι μετά τη διαγραφή του θα παραδώσει την έδρα του.

Στις 7.48, το αμέσως επόμενο λεπτό δηλαδή, ο Νίκος Ανδρουλάκης διάβασε το μήνυμα.

Το ίδιο λεπτό έλαβαν το μήνυμα και όλοι οι «πράσινοι» βουλευτές.

Ο Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος δεν έβγαλε ανακοίνωση για την παράδοση της έδρας του καθώς ήταν σίγουρος ότι οι βουλευτές θα το διαρρεύσουν αυτόματα στους δημοσιογράφους.

Όπως και έγινε!

Β.Σκ.