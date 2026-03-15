Στις 7.47 το πρωί της Παρασκευής ενημερώθηκε με μήνυμα στο κινητό του στο WhatsApp ο Νίκος Ανδρουλάκης από τον Κωνσταντινόπουλο ότι μετά τη διαγραφή του θα παραδώσει την έδρα του.
Στις 7.48, το αμέσως επόμενο λεπτό δηλαδή, ο Νίκος Ανδρουλάκης διάβασε το μήνυμα.
Το ίδιο λεπτό έλαβαν το μήνυμα και όλοι οι «πράσινοι» βουλευτές.
Ο Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος δεν έβγαλε ανακοίνωση για την παράδοση της έδρας του καθώς ήταν σίγουρος ότι οι βουλευτές θα το διαρρεύσουν αυτόματα στους δημοσιογράφους.
Όπως και έγινε!
Β.Σκ.