«Στη Θεσσαλονίκη είμαστε δεύτερο κόμμα και μας δείχνουν τέταρτο»- Γιατί ο Νίκος Ανδρουλάκης εκτιμά πως αν γίνουν εκλογές τον Μάρτιο το ΠΑΣΟΚ θα κερδίσει τον Τσίπρα.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον, όπως πληροφορούμαστε, είχαν οι παρεμβάσεις του Νίκου Ανδρουλάκη στη σύσκεψη του ΠΑΣΟΚ για το Λεκανοπέδιο την Δευτέρα το μεσημέρι.

Πρώτα απ΄ όλα η παρέμβασή του για τις δημοσκοπήσεις. «Λένε ψέματα οι δημοσκοπήσεις, θέλουν να μας τσακίσουν το ηθικό» είπε σε μια από τις παρεμβάσεις του ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. «Στην Α΄ Θεσσαλονίκης είμαστε δεύτερο κόμμα και μας εμφανίζουν τέταρτο» φέρεται να είπε μεταξύ άλλων».

Η αλήθεια είναι πως οι δημοσκοπήσεις δημιουργούν σοβαρό πρόβλημα στο αφήγημα της Χαριλάου Τρικούπη, όχι απλώς γιατί φέρουν την αξιωματική αντιπολίτευση πίσω από την ΕΛ.Α.Σ. του Αλέξη Τσίπρα αλλά και γιατί τη φέρουν κάποιες εξ αυτών να είναι και στην τέταρτη θέση πίσω από την Ελπίδα για τη Δημοκρατία της Μαρίας Καρυστιανού. Το ΠΑΣΟΚ δικαίως ανησυχεί, καθώς οι δημοσκοπήσεις διαμορφώνουν πολιτικό κλίμα και αν συνεχίσουν να δίνουν τα ίδια αποτελέσματα και αρχές φθινοπώρου η αξιωματική αντιπολίτευση θα κινδυνεύσει με περαιτέρω αποσυσπείρωση. Από την άλλη το «ξόρκισμα» των δημοσκοπήσεων δεν μπορεί να αποτελεί τη γραμμή αντιμετώπισης του προβλήματος.

Ενδιαφέρον εμφανίζει και μια ακόμα τοποθέτηση που σύμφωνα με διασταυρωμένες πληροφορίες της στήλης πραγματοποίησε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ στη συγκεκριμένη σύσκεψη. «Εμάς μας συμφέρει να γίνουν οι εκλογές τον Μάρτιο και όχι τον Σεπτέμβριο» φέρεται να είπε. «Ο Τσίπρας δεν έχει ανάσες, δεν έχει στελέχη, δεν έχει πρόγραμμα. Το ΠΑΣΟΚ έχει και στελέχη και πρόγραμμα».

Από τις τοποθετήσεις των στελεχών του ΠΑΣΟΚ, άλλωστε, τελευταία φαίνεται πως το βασικό πρόβλημα της ηγεσίας της Χαριλάου Τρικούπη δεν είναι ο Κυριάκος Μητσοτάκης αλλά ο Αλέξης Τσίπρας. Και είναι απολύτως λογικό κάτι τέτοιο, αφού αν χάσεις τη δεύτερη θέση δεν μπορείς να διεκδικήσεις την πρώτη.