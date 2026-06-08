Θέμα χρόνου οι αποχωρήσεις στελεχών, πιθανόν βουλευτών, αλλά και αλλαγή επιτελείων- Χάθηκε η ευκαιρία για μια «καθαρή λύση» στην Κουμουνδούρου.

«Κι αν δεν μπορείς να κάμεις την ζωή σου όπως την θέλεις, τούτο προσπάθησε τουλάχιστον όσο μπορείς: μην την εξευτελίζεις μες στην πολλή συνάφεια του κόσμου, μες στες πολλές κινήσεις και ομιλίες».

Στην Κουμουνδούρου ίσως θα έπρεπε να μελετήσουν τους στίχους του μεγάλου Αλεξανδρινού πριν το Σάββατο, οπότε και εκλήθησαν να λάβουν σοβαρές αποφάσεις για το μέλλον του ΣΥΡΙΖΑ και, κυρίως, πώς θα τοποθετηθούν απέναντι στο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα.

Η απόφαση που ελήφθη δεν γίνεται κατανοητή από καμία πλευρά, δεν δίνει λύση στη μια ή την άλλη κατεύθυνση, απλώς κλωτσάει το τενεκεδάκι προς τα κάτω, παραπέμποντας τις αποφάσεις για αργότερα, θυμίζοντας τον συμπαθή Ραντανπλάν που του πάταγαν το πόδι στη σελίδα 3 του κόμικς και θυμόταν να ουρλιάξει στη σελίδα ...18!

Η Κουμουνδούρου απέφυγε να πάρει μια καθαρή θέση, προχωρώντας σε μια μεσοβέζικη απόφαση που οδηγεί με μαθηματική ακρίβεια σε νέα αδιέξοδα αλλά και σε περαιτέρω μείωση της αξιοπιστίας της, καθώς πρόκειται πλέον για ένα κόμμα που στηρίζει έναν άλλο αρχηγό και ένα άλλο κόμμα προτείνοντας συνεργασία μαζί του, συνεργασία όμως που το άλλο κόμμα έχει απολύτως απορρίψει! Και κυρίως σκεφτείτε πως ένα κόμμα καλεί να ψηφίσουν άλλο κόμμα δηλώνοντας πως είναι μαζί με τον άλλο αρχηγό!

Σαν σκηνή από ταινία προσεχώς:

-Τις επόμενες μέρες θα ξεκινήσουν αποχωρήσεις μελών της Κεντρικής Επιτροπής με προορισμό την ΕΛ.Α.Σ. του Αλέξη Τσίπρα.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

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-Οι ανεξαρτητοποιήσεις βουλευτών θα ξεκινήσουν αμέσως μετά το Δεκαπενταύγουστο, χωρίς να αποκλείεται έως τρεις βουλευτές να αποχωρήσουν πριν τις καλοκαιρινές διακοπές.

-Πολύ δύσκολα θα μείνουν στις θέσεις τους πρόσωπα-κλειδιά στο επιτελείο του Σωκράτη Φάμελλου. Δεν περνάει απαρατήρητο πως ο εκπρόσωπος Τύπου Κώστας Ζαχαριάδης έχει σταματήσει τις τόσο συχνές επισκέψεις του στα ραδιοτηλεοπτικά μέσα, όπως και άλλα στελέχη του επιτελείου του προέδρου του κόμματος. Ακόμα δεν είναι εξηγήσιμο πώς κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος θα παραμείνει ο Νίκος Παππάς.

-Η ομάδα Πολάκη-Παππά- Δούρου δεν προτίθεται να αποχωρήσει από τον ΣΥΡΙΖΑ, ελπίζοντας πως με τις αποχωρήσεις στελεχών με προορισμό το κόμμα Τσίπρα που θα ακολουθήσουν θα μπορέσουν να κερδίσουν την πλειοψηφία και να θέσουν τον ΣΥΡΙΖΑ υπό τον έλεγχό τους. Αν όμως οι εκλογές γίνουν τον Οκτώβριο δεν θα έχουν άλλη δυνατότητα, πχ να ιδρύσουν ένα νέο κόμμα και να κατέβουν στις εκλογές. Θα μείνουν εκτός Βουλής. Θα δημιουργούν όμως σοβαρά προβλήματα στον Σωκράτη Φάμελλο με το δημόσιο λόγο τους, αρχής γενομένης από σήμερα.

-Ο Αλέξης Τσίπρας αποφεύγει επιμελώς να παρέμβει στις εσωτερικές υποθέσεις του κόμματος που αποτέλεσε τον ιστορικό του ηγέτη και που από το 4% το οδήγησε στην κυβέρνηση. Προφανώς υπολογίζοντας πως και να απωλέσει μια μονάδα από την ύπαρξη του ΣΥΡΙΖΑ που θα απομείνει θα την κερδίσει από αλλού, καθώς θα ξεχωρίσει περισσότερο ο ίδιος στη σύγκριση με ένα κόμμα που οδηγείται σε απαξία.