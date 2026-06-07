Η πλειοψηφία υπό τον Σωκράτη Φάμελλο, πέτυχε τον πρώτο -αλλά όχι οριστικό- στόχο που ήταν η πολιτική απόφαση για τη στήριξη του πρώην πρωθυπουργού, ενώ η ομάδα των Πολάκη, Παππά, Δούρου, πήρε παράταση «ζωής» ώστε να οργανωθεί για την τελική «μάχη» - που, πάντως, δύσκολα θα πραγματοποιηθεί πριν από τον Σεπτέμβριο.

Με μια απόφαση που επί της ουσίας δεν αλλάζει και πολλά στη ζωή στον «πλανήτη» ΣΥΡΙΖΑ -τουλάχιστον έτσι όπως διαμορφώθηκε από την ημέρα που ο Αλέξης Τσίπρας ανακοίνωσε το νέο του κόμμα και μετά- ολοκληρώθηκε η συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής του κόμματος.

Τα «στρατόπεδα» που ήδη είχαν σχηματιστεί από το προηγούμενο διάστημα, κατέγραψαν δυνάμεις, όπου μετρήθηκε σαφής υπεροχή των «προεδρικών». Η πλειοψηφία υπό τον Σωκράτη Φάμελλο, πέτυχε τον πρώτο -αλλά όχι οριστικό- στόχο που ήταν η πολιτική απόφαση για τη στήριξη του πρώην πρωθυπουργού, ενώ η ομάδα των Πολάκη, Παππά, Δούρου, πήρε παράταση «ζωής» ώστε να οργανωθεί για την τελική «μάχη» - που, πάντως, δύσκολα θα πραγματοποιηθεί πριν από τον Σεπτέμβριο.

«Αψιμαχίες» πριν τον τελικό γύρο

Όσοι ανέμεναν πως σήμερα θα γίνονταν το τελικό ξεκαθάρισμα στην Κουμουνδούρου, διαψεύστηκαν. Τα πράγματα στη συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής εξελίχθηκαν απρόσμενα ήρεμα, αν λάβουμε υπόψη μας την κρισιμότητα της απόφασης που ελήφθη.

Το πώς θα κυλούσε η χθεσινή ημέρα, έγινε καθαρό ήδη από την Παρασκευή. Ο Σωκράτης Φάμελλος έδειξε χωρίς αμφιταλαντεύσεις προς την πλευρά του Αλέξη Τσίπρα, πετυχαίνοντας να κερδίσει την πολιτική απόφαση στήριξης του κόμματος του πρώην πρωθυπουργού. Και μάλιστα, με σημαντική άνεση – όπως αναφέρουν από το επιτελείο του.

Από εκεί και πέρα, όμως, απέφυγε να «δυναμιτίσει» ακόμα περισσότερο το ήδη τεταμένο κλίμα, καθώς δεν επέμεινε στο επίδικο, το οποίο δεν ήταν άλλο από το αν θα υπάρχει ή όχι αντιπαραθετικό προς την ΕΛΑΣ ψηφοδέλτιο στις επόμενες εκλογές. Είναι προφανές ότι στόχος της πλειοψηφίας είναι να μην υπάρχει.

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Και αυτό θα προσπαθήσει να πετύχει όταν θα υπάρξει η επόμενη συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ. Άλλωστε, στελέχη πρώτης γραμμής όπως η Όλγα Γεροβασίλη, ο Κώστας Ζαχαριάδης και η Μαριλίζα Ξενογιαννακοπούλου, το είπαν ξεκάθαρα.

Βουλευτές, όπως ο Κώστας Μπάρκας και ο Γιώργος Γαβρήλος, είπαν την «πικρή» αλήθεια. Πως η βάση έχει ήδη διαλέξει τον πρώην πρωθυπουργό και απομακρύνεται ταχύτατα από το κόμμα, με τις οργανώσεις να μετατρέπονται σε «κουφάρι».

«Ανασυγκρότηση» για Πολάκη, Δούρου, Παππά

Εξαίρεση ως προς το σκέλος της βάσης, πιθανότατα να αποτελεί ο Παύλος Πολάκης, που διαθέτει «ορκισμένους» υποστηρικτές. Το ερώτημα, ωστόσο, είναι αν αρκούν για να οδηγήσουν τον ΣΥΡΙΖΑ ή ένα άλλο κόμμα μέχρι το 3% και τη Βουλή.

Όπως και να έχει, δυνάμεις μέτρησαν και στη συμμαχία του χανιώτη βουλευτή με τη Ρένα Δούρου και τον Νίκο Παππά. Δεν κατάφεραν να κερδίσουν την πλειοψηφία, όμως εκτιμούν ότι έχασαν μια «μάχη» και όχι τον «πόλεμο». Όπως είπε ο Παύλος Πολάκης μετά την ολοκλήρωση της συνεδρίασης, δεν σκοπεύουν να φύγουν από τον ΣΥΡΙΖΑ.

Και στο μέλλον, με μια διαφορετική σύνθεση του οργάνου -σε περίπτωση μαζικών αποχωρήσεων το καλοκαίρι μεσαίων στελεχών της Κεντρικής Επιτροπής- η απόφαση θα μπορεί να ανατραπεί. Άλλωστε, ο χανιώτης βουλευτής -που παραμένει εκτός Κοινοβουλευτικής Ομάδας και οργάνων- φρόντισε να στείλει ξεκάθαρο μήνυμα πως δεν σκοπεύει να χαρίσει τον ΣΥΡΙΖΑ.