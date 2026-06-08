Ο πρωθυπουργός όσο και αν το αρνείται δημοσίως εξετάζει το ενδεχόμενο.

Χωρίς να έχει ληφθεί οριστική απόφαση ο πρωθυπουργός δείχνει να εξετάζει το ενδεχόμενο πρόωρων εκλογών το φθινόπωρο, πιθανότατα τον Οκτώβριο. Δεν είναι τυχαίο άλλωστε πως μέχρι τέλος καλοκαιριού προγραμματίζεται να έχουν ολοκληρωθεί οι διαδικασίες για τη Συνταγματική Αναθεώρηση, ενώ οι υπουργοί έχουν εντολή για ολοκλήρωση του έργου τους.

Οι λόγοι είναι πολλοί, όπως και οι ενδείξεις:

-Πρώτον, οι όποιες αυξήσεις στους μισθούς δεν αντιστρέφουν την κατάσταση και η κυβέρνηση δεν θέλει να έχει επιπλέον κόστος καθώς η ακρίβεια είναι το υπ΄ αριθμόν ένα πρόβλημα των πολιτών.

-Δεύτερο, εκλογές τον Οκτώβριο θα ανέκοπταν τη δυναμική των νέων κομμάτων, κυρίως της ΕΛ.Α.Σ. του Αλέξη Τσίπρα η οποία δείχνει να απορροφά το μεγαλύτερο μέρος των ψηφοφόρων του ΣΥΡΙΖΑ του 2023, δηλαδή του 17,83% του Ιουνίου. Και ότι διαθέτει εφεδρείες παρά το γεγονός ότι θα ήθελε μεγαλύτερη απήχηση στη νέα γενιά και τα κεντροδεξιά κοινά.

-Τρίτο, να μην έχει χρόνο το κόμμα Σαμαρά να δικτυωθεί οργανωτικά και να ξεδιπλώσει τη στρατηγική του. Σε κάθε περίπτωση και παρά τα όσα γράφονται ο Μεσσήνιος πρώην πρωθυπουργός θα δημιουργήσει πρόβλημα στο κυβερνών κόμμα όχι μόνο από το όποιο ποσοστό λάβει απευθείας από τη Νέα Δημοκρατία αλλά και αποτρέποντας κάποιους «γαλάζιους» (λιγότερους ή περισσότερους θα φανεί) που βρίσκονται στη «γκρίζα ζώνη» από το ενδεχόμενο να ψηφίσουν τη ΝΔ.

-Τέταρτο, εφόσον το ΠΑΣΟΚ συνεχίσει χωρίς πειστική αναδιαμόρφωση της στρατηγικής του θα καταστεί εύκολα «διεμβολίσιμο» από τη Νέα Δημοκρατία. Στο ενδεχόμενο μάλιστα δεύτερων εκλογών η Χαριλάου Τρικούπη θα κινδυνεύσει να λεηλατηθεί τόσο από το Κ. Μητσοτάκη όσο και από τον Αλ. Τσίπρα.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

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-Πέμπτο, το «πακέτο» στη ΔΕΘ θα είναι αρκετά μεγαλύτερο από τα 2 δισεκατομμύρια ευρώ που υπολογιζόταν, καθώς λόγω της απόφασης της Κομισιόν να επιστρέψει στις χώρες μέλη να δαπανήσουν ετησίως 0,3% του ΑΕΠ ετησίως για να αντιμετωπιστεί το ενεργειακό σοκ. Μιλάμε δηλαδή για ένα οικονομικό χώρο 750 εκατ. ευρώ φέτος και άλλα 750 εκατ. ευρώ το 2027, σύνολο 1,5 δισ. επιπλέον. Σε βαθμό τέτοιο που στο οικονομικό επιτελείο φαίνεται να εξετάζουν το ενδεχόμενο να εξαγγείλουν «πακέτο» διετίας ή και τριετίας, ώστε να ενισχύσουν το δίλημμα της πολιτικής σταθερότητας. Είναι δε χαρακτηριστικό πως στο «πακέτο» μέτρων παραμένει στο τραπέζι ακόμα και ο 13ος μισθός για τους δημοσίους υπαλλήλους.

Ποιες είναι ορισμένες από τις ενδείξεις ότι το σενάριο των πρόωρων εκλογών το φθινόπωρο είναι πάνω στο τραπέζι;

-Το γεγονός ότι επελέγη για γραμματέας του κόμματος ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης. Ιδιαίτερα δραστήριος, με απήχηση στη «δεξιά» πλευρά του κυβερνώντος κόμματος και με δυνατότητες αντιπαράθεσης με κορυφαία στελέχη των άλλων κομμάτων.

-Επίσης ότι συζητήθηκε η ανάληψη της θέσης του αναπληρωτή υπουργού Μεταφορών από τον Παύλο Μαρινάκη. Η αποκατάσταση του σιδηροδρομικού δικτύου της χώρας έως τις εκλογές είναι βασική δέσμευση του πρωθυπουργού και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος έχει όλες τις δυνατότητες να προχωρήσει γρήγορα την όποια υλοποίηση έχει αποφασιστεί.

-Η αλλαγή του κυβερνητικού εκπροσώπου συζητήθηκε έχοντας και ως στόχο να συνηθίσει ο αντικαταστάτης του σε μια θέση που δικαιολογημένα αποτελεί «ηλεκτρική καρέκλα», ώστε να είναι έτοιμος για τις εκλογές, στις οποίες ο Π. Μαρινάκης θα είναι υποψήφιος με σταυρό και συνεπώς θα έχει περιορισμένες εμφανίσεις στα ραδιοτηλεοπτικά μέσα. Ταυτόχρονα όμως έχει και μια δύσκολη πλευρά: Ο Παύλος Μαρινάκης είναι άριστος στα καθήκοντά του και όχι απλώς δεν δημιουργεί επιπλέον προβλήματα στην κυβέρνηση αλλά λύνει και πολλά από αυτά. Πού θα βρει λοιπόν άλλον τέτοιον εκπρόσωπο ο πρωθυπουργός; Γι΄ αυτό και μην απορήσετε αν η αλλαγή του Παύλου Μαρινάκη δεν προχωρήσει. Όπως και αν δεν στηθούν τελικά κάλπες εφόσον οι δημοσκοπήσεις του φθινοπώρου δεν είναι ενθαρρυντικές.

(Το κείμενο έχει γραφεί για την εφημερίδα Η Απογευματινή της Δευτέρας)