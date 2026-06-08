Πολλά στελέχη θέτουν θέμα για το στενό επιτελείο με το οποίο λαμβάνει τις αποφάσεις ο πρόεδρος του κόμματος.

Δεν χωρά αμφιβολία πως το ΠΑΣΟΚ βρίσκεται σε πολύ δύσκολη θέση μετά την εμφάνιση των δυο νέων κομμάτων, της ΕΛ.Α.Σ. του Αλέξη Τσίπρα και της Ελπίδας για τη Δημοκρατία της Μαρίας Καρυστιανού.

-Στις πρώτες δημοσκοπήσεις παλεύει με την Μαρία Καρυστιανού για την τρίτη θέση, με αποτέλεσμα ο εκλογικός και πολιτικός στόχος «ΠΑΣΟΚ πρώτο κόμμα στις εκλογές έστω και με μια ψήφο διαφορά» όχι απλώς να είναι ανεδαφικό αλλά και να κινδυνεύει να γυρίσει μπούμερανγκ από τη στιγμή που παραμείνει τρίτο ή τέταρτο κόμμα στις δημοσκοπήσεις.

-Η θέση πως «ή πρώτο κόμμα ή αλλιώς παραμένω στην αντιπολίτευση» στέλνει προοπτικά ψηφοφόρους είτε προς την πλευρά του Κυριάκου Μητσοτάκη είτε προς την πλευρά του Αλέξη Τσίπρα- είτε και προς τις δυο αυτές κατευθύνσεις.

-Κορυφαία στελέχη μέμφονται τον πρόεδρο του κόμματος γιατί ακόμα και αν συνεδριάζει συχνότερα το Πολιτικό Κέντρο οι πραγματικές αποφάσεις λαμβάνονται (όπως τονίζουν) αποκλειστικά από τον πρόεδρο του κόμματος και ένα πολύ στενό επιτελείο που δοκιμάστηκε έως τώρα στην πράξη και απέτυχε. Θέτουν δηλαδή ως όρο για μια ουσιαστική συστράτευση τη συμμετοχή τους στα κέντρα λήψης των αποφάσεων.

-Εάν η τάση που δείχνουν οι πρώτες δημοσκοπήσεις συνεχιστεί το ΠΑΣΟΚ θα αντιμετωπίσει πρόβλημα περαιτέρω αποσυσπείρωσης του χώρου του. Και κυρίως θα κινδυνεύσει με διεμβολισμό αν δεν είναι δεύτερο στις κάλπες και ακολουθήσουν δεύτερες εκλογές. Ιδίως αν η διαφορά του δεύτερου κόμματος από το πρώτο δεν είναι μεγάλη. Σε κάθε περίπτωση μεταξύ πρώτων και δεύτερων εκλογών στο χώρο της λεγόμενης προοδευτικής παράταξης θα υπάρξουν μετακινήσεις προς το κόμμα του χώρου που θα προηγείται.

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-Η έως πρόσφατα στρατηγική «αντίπαλός μας είναι η Νέα Δημοκρατία» έχει στην πράξη τροποποιηθεί. Το ΠΑΣΟΚ πραγματοποιεί πλέον έναν «διμέτωπο αγώνα» εναντίον της ΝΔ του Κυριάκου Μητσοτάκη και της ΕΛ.Α.Σ. του Αλέξη Τσίπρα. «Διμέτωπο αγώνα» που πολλές φορές μετατρέπεται σε «ιδιότυπο μονομέτωπο» με στόχο την ΕΛ.Α.Σ. του πρώην πρωθυπουργού, κάτι που ως ένα βαθμό είναι και φυσιολογικό καθώς η πρώτη μάχη που κρίνεται είναι για το ποιος θα ηγηθεί στο χώρο της προοδευτικής παράταξης. Το ερώτημα είναι αν και πώς μπορεί η Χαριλάου Τρικούπη να αντιμετωπίσει αυτή την κατάσταση που δημιουργείται. Ο αμέσως προσεχής χώρος θα δείξει πολλά.