Το να βάλετε το κλιματιστικό σε πολύ χαμηλή θερμοκρασία δεν θα κρυώσει το σπίτι πιο γρήγορα.

Η εύρεση της σωστής ισορροπίας ανάμεσα στην προσωπική μας άνεση και σε έναν λογικό λογαριασμό ρεύματος αποτελεί τη μεγαλύτερη πρόκληση του καλοκαιριού.

Αν ρυθμίσουμε το κλιματιστικό πολύ χαμηλά, θα λειτουργεί ασταμάτητα εκτινάσσοντας το κόστος· αν το ρυθμίσουμε πολύ υψηλά, το σπίτι θα είναι ανυπόφορο.

Οι ειδικοί στη ψύξη μοιράζονται τις βασικές οδηγίες για σωστή διαχείριση της θερμοκρασίας κάθε ώρα της ημέρας.

Οι ιδανικές ρυθμίσεις ανάλογα με την περίσταση

Όταν είστε στο σπίτι (κατά τη διάρκεια της ημέρας)

Για τους περισσότερους ανθρώπους, η ιδανική θερμοκρασία άνεσης κυμαίνεται μεταξύ 22°C και 25°C. Αν δεν είστε σίγουροι για το ποια θερμοκρασία σάς ταιριάζει, ξεκινήστε ρυθμίζοντας το κλιματιστικό στους 25°C.

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Αν ζεσταίνεστε, κατεβάστε τη θερμοκρασία κατά έναν μόνο βαθμό και αφήστε να περάσει μία ημέρα για να δείτε πώς νιώθετε, επαναλαμβάνοντας τη διαδικασία μέχρι να βρείτε το ιδανικό σας σημείο.

Όταν λείπετε από το σπίτι

Το να αφήνετε το κλιματιστικό να δουλεύει κανονικά σε ένα άδειο σπίτι είναι καθαρή σπατάλη ενέργειας.

Όταν φεύγετε για δουλειά ή υποχρεώσεις, ανεβάστε τον θερμοστάτη κατά περίπου 4°C υψηλότερα από το κανονικό. Η θερμοκρασία θα παραμείνει αρκετά χαμηλή ώστε να μην δημιουργηθούν προβλήματα υγρασίας, αλλά το κλιματιστικό θα λειτουργεί πολύ λιγότερο.

Μύθος: Το να βάλετε το κλιματιστικό σε πολύ χαμηλή θερμοκρασία (π.χ. 16°C) όταν επιστρέψετε, δεν θα κρυώσει το σπίτι πιο γρήγορα. Το μόνο που καταφέρνετε είναι να αναγκάζετε τη συσκευή να δουλεύει στο κόκκινο για περισσότερη ώρα.

Κατά τη διάρκεια της νύχτας

Αν και η ιατρική κοινότητα προτείνει χαμηλές θερμοκρασίες για έναν ποιοτικό ύπνο, η νύχτα προσφέρει μια εξαιρετική ευκαιρία για οικονομία. Επειδή η εξωτερική θερμοκρασία πέφτει φυσικά, μπορείτε να ανεβάσετε τον θερμοστάτη κατά 2°C πριν ξαπλώσετε.

Η διαφορά δεν θα γίνει εύκολα αισθητή κατά τη διάρκεια του ύπνου, αλλά η μείωση στην κατανάλωση θα είναι σημαντική.

Ο κρίσιμος παράγοντας της υγρασίας

Πριν βιαστείτε να χαμηλώσετε τη θερμοκρασία επειδή νιώθετε ζέστη, ελέγξτε τα επίπεδα υγρασίας. Η υψηλή υγρασία κάνει το σπίτι να φαίνεται πιο ζεστό και «κολλώδες» απ' ό,τι είναι στην πραγματικότητα.

Το ιδανικό επίπεδο εσωτερικής υγρασίας είναι μεταξύ 30% και 50%.

Το κλιματιστικό αφαιρεί φυσικά ένα μέρος της υγρασίας καθώς ψύχει τον αέρα, αλλά αν ζείτε σε περιοχή με μεγάλη υγρασία, η χρήση ενός ανεξάρτητου αφυγραντήρα είναι προτιμότερη από το να εξαναγκάζετε το κλιματιστικό να ψύχει συνεχώς τον χώρο.

Γιατί χρειάζεστε έξυπνο θερμοστάτη

Αντί να ανοιγοκλείνετε και να ρυθμίζετε χειροκίνητα το κλιματιστικό πολλές φορές μέσα στη μέρα, ένας έξυπνος θερμοστάτης σάς επιτρέπει να ορίσετε ένα σταθερό πρόγραμμα με βάση την καθημερινότητά σας (π.χ. πότε ξυπνάτε, πότε φεύγετε για δουλειά και πότε κοιμάστε).

Οι ακόμη πιο σύγχρονοι θερμοστάτες συνδέονται με το smartphone σας. Μπορούν να αναγνωρίσουν πότε πλησιάζετε γεωγραφικά στο σπίτι και να ξεκινήσουν τη σταδιακή ψύξη του χώρου, ώστε να βρείτε την τέλεια θερμοκρασία μόλις ξεκλειδώσετε την πόρτα.

Tip για την τοποθέτηση: Ο θερμοστάτης μετράει τη θερμοκρασία του σημείου στο οποίο βρίσκεται. Αν είναι τοποθετημένος σε μια σκιερή ή δροσερή γωνιά, ενώ το υπόλοιπο σπίτι το χτυπάει ο ήλιος, οι μετρήσεις του θα είναι λανθασμένες και το σπίτι δεν θα ψύχεται σωστά.

5 ανέξοδοι τρόποι για να βοηθήσετε το κλιματιστικό σας

Κλείστε τον ήλιο έξω: Κρατήστε τις κουρτίνες, τα στόρια ή τα παντζούρια κλειστά κατά τη διάρκεια της ημέρας. Αυτό το φυσικό εμπόδιο αντανακλά τη θερμότητα πριν εισχωρήσει στο σπίτι.

Εκμεταλλευτείτε τη νυχτερινή δροσιά: Ανοίξτε τα παράθυρα αργά το βράδυ για να μπει φρέσκος, δροσερός αέρας και κλείστε τα νωρίς το πρωί, κατεβάζοντας τα στόρια για να «φυλακίσετε» τη δροσιά μέσα.

Μονώστε τις «τρύπες»: Ελέγξτε τις πόρτες και τα παράθυρα για ρωγμές ή κενά και τοποθετήστε αεροστόπ ή σιλικόνη για να μην δραπετεύει ο κρύος αέρας.

Αποφύγετε τις ενεργοβόρες συσκευές τη μέρα: Η κουζίνα, ο φούρνος και το στεγνωτήριο ρούχων παράγουν τεράστιες ποσότητες θερμότητας. Χρησιμοποιήστε τα μετά τη δύση του ηλίου.

Ανάψτε ανεμιστήρα οροφής: Οι ανεμιστήρες βοηθούν στην καλύτερη κυκλοφορία του ψυχρού αέρα σε όλο το σπίτι, κάνοντας το περιβάλλον να δείχνει πιο δροσερό χωρίς επιπλέον ενεργειακό κόστος.

Πηγή: thespruce.com