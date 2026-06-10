Περισσότερα για την υπόθεση αναμένεται να γίνουν γνωστά εντός της ημέρας.

Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στην υπόθεση του θανάτου του 49χρονου Αλέξανδρου Δασκαλάκη, πατέρα ενός παιδιού και προέδρου της κοινότητας Απεσωκαρίου, καθώς τα ξημερώματα οι αστυνομικές δυνάμεις- σύμφωνα με πληροφορίες από κατοίκους της περιοχής αλλά και από το οικείο περιβάλλον του θύματος- προχώρησαν σε επιχείρηση με στόχο την προσαγωγή υπόπτων.

Σύμφωνα με πληροφορίες του cretalive αναφέρουν ότι έχουν προσαχθεί τρία άτομα, μεταξύ των οποίων πατέρας και γιος, ενώ φέρεται να έγινε και μία ακόμα προσαγωγή ατόμου που σχετίζεται με τα άλλα δύο πρόσωπα.

Περισσότερα για την υπόθεση αναμένεται να γίνουν γνωστά εντός της ημέρας.

Ο Αλέξανδρος Δασκαλάκης, υπό την ιδιότητα του προέδρου της κοινότητας, είχε ασχοληθεί επανειλημμένα με θέματα που σχετίζονται με αγροζημιές και οι προσαγωγές που φέρεται να έγιναν το πρωί, έχουν να κάνουν με πρόσωπα που διατηρούν ζώα στην περιοχή.

Από τα πρώτα κιόλας 24ωρα μετά τον μυστηριώδη τραυματισμό του 49χρονου, οι οικείοι του άρχισαν να εκφράζουν ολοένα και πιο έντονα την πεποίθηση ότι δεν επρόκειτο για ατύχημα αλλά για κακόβουλη ενέργεια. Κινούμενοι προς κάθε κατεύθυνση, ζητούσαν από τις Αρχές να διερευνηθεί σοβαρά το ενδεχόμενο εγκληματικής πράξης. Την εκδοχή αυτή ήρθε να ενισχύσει και η επίσημη ιατροδικαστική έκθεση, η οποία κάνει λόγο για «πιθανή ανθρωποκτονία».