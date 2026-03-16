Αναρτήθηκαν στην ΑΑΔΕ τα εκκαθαριστικά του ΕΝΦΙΑ 2026. Σύμφωνα με τα έως τώρα δεδομένα, ο υπόχρεος για να εκτυπώσει το εκκθαριστικό του φόρου θα πρέπει να κάνει τα εξής:

Αρχικά θα πρέπει να επισκεφθεί την ΑΑΔΕ

Θα πρέπει να κάνει κλικ στο «Εφαρμογές» και να επιλέξει το «Πολίτες».

Θα πρέπει να πάει στο γράμμα Δ και να κλικάρει στο «Δήλωση Ε9/ΕΝΦΙΑ», όπου θα βγει ένα πλαίσιο:

Κλικάρει το «Είσοδος στην Εφαρμογή» και συμπληρώνει στο «Όνομα χρήστη» το Ονοματεπώνυμο του και στους «κωδικούς πρόσβασης» τους κωδικούς του taxisnet.

Επιλέγει για έτος το 2026. Κλικάρει στο «Εκτύπωση εκκαθαριστικού τελευταίας εκκαθάρισης» για να το αποθηκεύσει ή να το εκτυπώσει.

Η εξόφληση του ΕΝΦΙΑ θα μπορεί να γίνει με έναν από τους παρακάτω τρόπους: