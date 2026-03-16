Αναρτήθηκαν στην ΑΑΔΕ τα εκκαθαριστικά του ΕΝΦΙΑ 2026. Σύμφωνα με τα έως τώρα δεδομένα, ο υπόχρεος για να εκτυπώσει το εκκθαριστικό του φόρου θα πρέπει να κάνει τα εξής:
- Αρχικά θα πρέπει να επισκεφθεί την ΑΑΔΕ
- Θα πρέπει να κάνει κλικ στο «Εφαρμογές» και να επιλέξει το «Πολίτες».
- Θα πρέπει να πάει στο γράμμα Δ και να κλικάρει στο «Δήλωση Ε9/ΕΝΦΙΑ», όπου θα βγει ένα πλαίσιο:
- Κλικάρει το «Είσοδος στην Εφαρμογή» και συμπληρώνει στο «Όνομα χρήστη» το Ονοματεπώνυμο του και στους «κωδικούς πρόσβασης» τους κωδικούς του taxisnet.
Επιλέγει για έτος το 2026.
- Κλικάρει στο «Εκτύπωση εκκαθαριστικού τελευταίας εκκαθάρισης» για να το αποθηκεύσει ή να το εκτυπώσει.
Η εξόφληση του ΕΝΦΙΑ θα μπορεί να γίνει με έναν από τους παρακάτω τρόπους:
- Είτε να καταβληθεί στις 31 Μαρτίου 2026 εφάπαξ και χωρίς έκπτωση.
- Είτε η αποπληρωμή του να γίνει σε 12 ισόποσες μηνιαίες δόσεις, όπου η πρώτη δόση θα πρέπει να δοθεί την Τρίτη, 31 Μαρτίου 2026 και η τελευταία την Παρασκευή, 26 Φεβρουαρίου 2027.
- Είτε η οφειλή να υπαχθεί στην πάγια ρύθμιση των έως 24 δόσεων. Διευκρινίζεται πως αυτό αφορά μόνο όσους θα έχουν στο εκκαθαριστικό ελάχιστη μηνιαία δόση 30 ευρώ καθώς η εν λόγω ρύθμιση αφορά ποσά άνω των 390 ευρώ. Και η κάθε δόση θα πρέπει να καταβάλλλεται μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του κάθε μήνα. Διευκρινίζεται πως στις μηνιαίες δόσεις της πάγιας ρύθμισης οι τόκοι υπολογίζονται με ετήσιο επιτόκιο 5,84% και εάν υπάρξει καθυστέρηση στην καταβολή της δόσης, τότε θα υπάρξει μια προσαύξηση 15%. Η ρύθμιση θα ακυρωθεί και η οφειλή θα είναι ληξιπρόθεσμη εάν δύο συνεχόμενες δόσεις μείνουν απλήρωτες.