Μετά τις 29 κληρώσεις του Τζόκερ χωρίς μεγάλο νικητή.

Τουλάχιστον 10,3 εκατομμύρια ευρώ περιμένουν τους μεγάλους τυχερούς της αποψινής (12/5) κλήρωσης του Τζόκερ, έπειτα από τα 29 διαδοχικά τζακ ποτ.

Πρόκειται για άλλο ένα mega τζακ ποτ, ενώ επιπλέον όσοι κάνουν πέντε σωστές προβλέψεις θα κερδίσουν από 100.000 ευρώ, στη δεύτερη κατηγορία, όπως σε κάθε κλήρωση.

Η κατάθεση δελτίων γίνεται έως τις 21:30 και η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί στις 22:00. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παρακολουθήσουν την κλήρωση στο κανάλι της Allwyn στο YouTube.

Η φορολογία στα παιχνίδια της Allwyn

Τα κέρδη που προκύπτουν στα παιχνίδια αριθμών της Allwyn φορολογούνται ως εξής (μετά την αφαίρεση του ποσού που κατέβαλε ο παίκτης για τη συμμετοχή του: