Την ανάλαφρη στιγμή, που ο Εμανουέλ Μακρόν χαμογελάει, χειροκροτεί και χορεύει στους ρυθμούς του «Jerusalema» στο Ναϊρόμπι κατέγραψαν οι κάμερες στη σύνοδο κορυφής Africa Forward.

Η εικόνα του Μακρόν να χορεύει έχει γίνει viral. Ανάμεσα σε αυτές και κατά την εμφάνισή του στο Πανεπιστήμιο του Ναϊρόμπι σε επίσημη τελετής υποδοχής στην οποία παρευρέθηκαν Κενυάτες ηγέτες, φοιτητές και μέλη του κοινού.

Η προθυμία του να συμμετάσχει στους εορτασμούς προκάλεσε ζητωκραυγές από τους θεατές, με πολλούς Κενυάτες στο διαδίκτυο να επαινούν τη στιγμή ως ζεστή, οικεία και συμβολική πολιτιστικής σύνδεσης. Η επίσκεψη του Μακρόν στην Κένυα έρχεται σε μια εποχή που η Γαλλία προσπαθεί να επαναπροσδιορίσει τη σχέση της με τα αφρικανικά έθνη. Μιλώντας κατά τη διάρκεια της συνόδου κορυφής, ο Γάλλος πρόεδρος τόνισε τη σημασία των συνεργασιών που βασίζονται στον αμοιβαίο σεβασμό, τη συμμετοχή των νέων και τις κοινές ευκαιρίες και όχι στα παλιά συστήματα επιρροής που καθόριζαν εδώ και καιρό τον ρόλο της Γαλλίας στην ήπειρο.

{https://x.com/CerfiaFR/status/2054203082594992229}

Το Παρίσι επικεντρώνεται όλο και περισσότερο στη συνεργασία στην επιχειρηματικότητα, τη δράση για το κλίμα, την εκπαίδευση και την καινοτομία, καθώς επιδιώκει να ενισχύσει τους δεσμούς με τους νεότερους αφρικανικούς πληθυσμούς.

Οι αναλυτές ωστόσο λένε ότι η στρατηγική αυτή αντικατοπτρίζει την προσπάθεια της Γαλλίας να παραμείνει κοντά στην Αφρική σε μια εποχή που χώρες όπως η Κίνα και η Ρωσία επεκτείνουν την επιρροή τους σε όλη την ήπειρο. Ωστόσο, παραμένουν ερωτήματα σχετικά με το πώς τα αφρικανικά έθνη βλέπουν την εξελισσόμενη προσέγγιση της Γαλλίας, ειδικά δεδομένου του ιστορικού βάρους που συνδέεται με τις πρώην αποικίες της.

Ο ίδιος ο Μακρόν έχει επανειλημμένα αναγνωρίσει ότι η Γαλλία πρέπει να απομακρυνθεί από τις πατερναλιστικές πολιτικές και αντ' αυτού να οικοδομήσει ισότιμες συνεργασίες με τα αφρικανικά κράτη. Για πολλούς Κενυάτες που παρακολουθούσαν στο Ναϊρόμπι, ωστόσο, η πολιτική έμεινε για λίγο σε δεύτερη μοίρα μετά τον χορό του Μακρόν.

{https://www.youtube.com/watch?v=fCZVL_8D048}