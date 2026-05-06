Από την επίθεση υπήρξαν «τραυματίες μεταξύ των μελών του πληρώματος».

Η χθεσινή επίθεση στα Στενά του Ορμούζ κατά του πλοίου μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων San Antonio, το οποίο ανήκει στη γαλλική ναυτιλιακή εταιρεία CMA CGM, δεν συνιστά σε καμία περίπτωση επίθεση κατά της Γαλλίας, δήλωσε ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν κατά τη σημερινή συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου στο Παρίσι, όπως ανέφερε η κυβερνητική εκπρόσωπος Μοντ Μπρεζόν, η οποία διευκρίνισε ότι το πλοίο είχε σημαία Μαλτας και ναυτικούς Φιλιππινέζους, προς τους οποίους εξέφρασε την αλληλεγγύη της Γαλλίας.

Από την επίθεση υπήρξαν «τραυματίες μεταξύ των μελών του πληρώματος», οι οποίοι «απομακρύνθηκαν και δέχονται ιατρικές φροντίδες», ενώ προκλήθηκαν «ζημιές» στο πλοίο, πρόσθεσε η CMA CGM σε σύντομη ανακοίνωσή της προς το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων, σύμφωνα με το ΑΠΕ.

Η βρετανική υπηρεσία ναυτιλιακής ασφάλειας UKTMO είχε ανακοινώσει ότι φορτηγό πλοίο επλήγη χθες, Τρίτη, γύρω στις 21:30 (ώρα Ελλάδας) από «βλήμα άγνωστης προέλευσης» στα Στενά του Ορμούζ, χωρίς να το ταυτοποιήσει.

Επίθεση σε πλοίο της CMA CGM

Η γαλλική ναυτιλιακή εταιρεία CMA CGM ανακοίνωσε την Τετάρτη ότι ένα από τα πλοία της, το San Antonio, αποτέλεσε στόχο επίθεσης κατά τη διέλευσή του από τα Στενό του Ορμούζ, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν μέλη του πληρώματος και να υποστεί ζημιές το σκάφος.

Το περιστατικό, που σύμφωνα με την CMA CGM συνέβη την Τρίτη, είναι η πιο πρόσφατη διαταραχή στη ζωτικής σημασίας θαλάσσια οδό εν μέσω της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Η CMA CGM ανέφερε ότι τα τραυματισμένα μέλη του πληρώματος του San Antonio έχουν απομακρυνθεί και λαμβάνουν ιατρική φροντίδα, χωρίς να δώσει περαιτέρω λεπτομέρειες για το συμβάν.

Η εταιρεία είχε αναφέρει τον περασμένο μήνα ότι ένα ακόμη πλοίο της είχε δεχθεί προειδοποιητικά πυρά στο ίδιο σημείο, χωρίς τότε να υπάρξουν τραυματισμοί.

Η γαλλική εταιρεία, η τρίτη μεγαλύτερη στον κόσμο στη μεταφορά εμπορευματοκιβωτίων, είχε δηλώσει ότι 14 πλοία της είχαν εγκλωβιστεί στον Περσικό Κόλπο στην αρχή του πολέμου ΗΠΑ-Ισραήλ με το Ιράν. Ένα από αυτά, το CMA CGM Kribi, εξήλθε από τα Στενά στις αρχές Απριλίου.