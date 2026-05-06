Οι γιατροί πάλεψαν 70 λεπτά για να επαναφέρουν το 21 μηνών κοριτσάκι αλλά δυστυχώς είχε καταλήξει.

Ένα παιδί μόλις 1.5 έτους «έφυγε» από τη ζωή στην Αίγινα σκορπίζοντας θλίψη στην οικογένειά του.

Πώς συνέβη η τραγωδία

Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά το 21 μηνών κοριτσάκι πνίγηκε τρώγοντας τσουρέκι ενώ βρισκόταν στο σπίτι του στην Αίγινα. Το κοριτσάκι εμφάνισε δυσκολία στην αναπνοή από την τροφή που στάθηκε στον λαιμό του και προκάλεσε απόφραξη στην αναπνευστική οδό. Οι γονείς του το μετέφεραν στο Κέντρο Υγείας του νησιού, από όπου μεταφέρθηκε εσπευσμένα με σκάφος του Λιμενικού στον Πειραιά. Από εκεί, διακομίστηκε με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο «Παίδων». Παρά τις προσπάθειες των γιατρών, το παιδί δεν τα κατάφερε. Μεταφέρθηκε στο «Τζάνειο» νοσοκομείο, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Η ανακοίνωση της 2ης ΔΥΠΕ Πειραιώς για τον θάνατο του 21 μηνών παιδιού

Την 05/05/2026 και περί ώρα 19:40, προσήλθε στο Κέντρο Υγείας Αίγινας μητέρα, κρατώντας στην αγκαλιά της την 21 μηνών κόρη της, με αναφερόμενο επεισόδιο πνιγμονής από κατάποση ξένου σώματος (τσουρέκι). Από το ιατρικό προσωπικό του Κέντρου Υγείας εφαρμόστηκε άμεσα το προβλεπόμενο πρωτόκολλο αντιμετώπισης πνιγμονής από ξένο σώμα.

Παρά τις άμεσες και συντονισμένες ενέργειες, η κατάσταση της ανήλικης επιδεινώθηκε, παρουσιάζοντας προοδευτική αναπνευστική δυσχέρεια και εν συνεχεία καρδιοαναπνευστική ανακοπή. Ενημερώθηκε άμεσα το Συντονιστικό Κέντρο του ΕΚΑΒ και οργανώθηκε επείγουσα διακομιδή περί ώρα 20:45, με τη συνοδεία ιατρού. Η μεταφορά πραγματοποιήθηκε αρχικά με σκάφος του Λιμενικού Σώματος και στη συνέχεια με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ προς το εφημερεύον Γενικό Νοσοκομείο Πειραιά «Τζάνειο».

Η ανήλικη εισήχθη στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών περί ώρα 21:40, όπου καταβλήθηκαν εντατικές προσπάθειες καρδιοαναπνευστικής αναζωογόνησης (ΚΑΡΠΑ) και πραγματοποιήθηκε διασωλήνωση από ομάδα εφημερευόντων ιατρών (Αναισθησιολόγο, Καρδιολόγο και Παιδίατρο) επί χρονικό διάστημα 70 λεπτών, χωρίς δυστυχώς θετικό αποτέλεσμα. Για το περιστατικό αναμένεται το πόρισμα της ιατροδικαστικής εξέτασης από την αρμόδια Ιατροδικαστική Υπηρεσία Πειραιά.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

«Ραγίζει καρδιές» το αντίο των Εποχικών Πυροσβεστών στην κόρη συναδέλφου τους

Η είδηση έχει προκαλέσει βαθιά θλίψη στο νησί ενώ αίσθηση προκαλεί η συλλυπητήρια ανακοίνωση των Εποχικών Πυροσβεστών καθώς ο πατέρας του παιδιού ειναι συνάδελφός τους. Στο κείμενο τους εκφράζουν τη συμπαράστασή τους στην οικογένεια για την πρόωρη απώλεια του παιδιού τους.

«Ο θάνατος του παιδιού του συναδέλφου μας Εποχικού Πυροσβέστη στην Αίγινα μας έχει συγκλονίσει όλους. Το κοριτσάκι μόλις 20 μηνών έχασε τη ζωή του το απόγευμα της Τρίτης όταν πνίγηκε ενώ έτρωγε τσουρέκι στο σπίτι του, στην Αίγινα. Οι γιατροί στο Κέντρο Υγείας Αίγινας έκαναν υπεράνθρωπη προσπάθεια για να κρατήσουν το παιδί στη ζωή. Με σκάφος του Λιμενικού Σώματος, το κοριτσάκι μεταφέρθηκε εσπευσμένα στον Πειραιά. Εκεί ασθενοφόρο περίμενε ήδη, ενώ η αστυνομία βρισκόταν σε πλήρη ετοιμότητα για να εξασφαλίσει την ταχύτερη δυνατή μεταφορά προς το νοσοκομείο Παίδων, δυστυχώς όμως το παιδί δεν τα κατάφερε. Συνάδελφε Δημήτρη, κουράγιο. Είμαστε όλοι δίπλα σου.»

{https://www.facebook.com/epoxikoipirosvestes/posts/pfbid0RynBGKduwGwfb4uDjZo1q34xvNsSp4Ui7J4Sb8C2DVGXLppuwjoCBT8GQ6gdAw5jl}