Tο βρέφος δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή.

Ένα πρόωρο βρέφος μόλις 14 ημερών έχασε τη ζωή του νοσηλευόμενο στην Μονάδα Εντατικής Νοσηλείας Νεογνών του Γενικό Νοσοκομείο Πατρών «Ο Άγιος Ανδρέας».

Σύμφωνα με το tempo24news, το αγοράκι νοσηλευόταν στη Μονάδα Εντατικής Νοσηλείας Νεογνών όπου και κατέληξε την Τετάρτη 22 Απριλίου. Το άτυχο βρέφος είχε γεννηθεί πρόωρα και από τη γέννησή του αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα υγείας, γεγονός που καθιστούσε την κατάστασή του ιδιαίτερα κρίσιμη.

Για τη διερεύνηση των ακριβών αιτίων θανάτου, διατάχθηκε η διενέργεια νεκροψίας – νεκροτομής από την Ιατροδικαστική Υπηρεσία Πατρών.