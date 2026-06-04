Η τραγική αυτή εξέλιξη επαναφέρει στο προσκήνιο τις έντονες ανησυχίες για τις συνθήκες διαβίωσης και την επάρκεια της υγειονομικής περίθαλψης εντός των φυλακών.

Έντονο προβληματισμό και αναπάντητα ερωτήματα προκαλεί η νέα απώλεια ζωής κρατουμένου στις φυλακές Αγίου Στεφάνου στην Πάτρα.

Πρόκειται για το έβδομο κατά σειρά θάνατο κρατουμένου που καταγράφεται το τελευταίο διάστημα στο συγκεκριμένο σωφρονιστικό κατάστημα, με τις αρχές να μην έχουν απαντήσει για την ώρα για τους προηγούμενους έξι θανάτους.

Οι θάνατοι, σύμφωνα με την ΕΡΤ, φαίνεται να οφείλονται σε παθολογικά αίτια, ωστόσο η Εισαγγελία Εφετών Πάτρας έχει διατάξει έρευνα για το θέμα.

Αξίζει να σημειωθεί πως στο συγκεκριμένο κατάστημα κράτησης, χωρητικότητας 340 έως 370 ατόμων, σήμερα φιλοξενούνται περίπου 700 κρατούμενοι. Παράλληλα, μεγάλος αριθμός κρατουμένων αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα υγείας, ενώ αρκετοί παρουσιάζουν και ψυχιατρικά ζητήματα.

Το υγειονομικό προσωπικό που στελεχώνει το συγκεκριμένο σωφρονιστικό κατάστημα παραμένει περιορισμένο, ενώ για την αντιμετώπιση της κατάστασης έχει αναπτυχθεί συνεργασία μεταξύ του Ιατρικού Συλλόγου Πατρών, της Εισαγγελίας και της διοίκησης των φυλακών.

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Υπενθυμίζεται ότι η σειρά των διαδοχικών θανάτων - είχαν προηγηθεί έξι απώλειες μέσα σε μόλις σαράντα ημέρε - είχε ήδη προκαλέσει την παρέμβαση των τοπικών φορέων. Σύμφωνα με την εφημερίδα Πελοπόννησος, o Δικηγορικός Σύλλογος Πατρών έχει ζητήσει αναλυτική ενημέρωση για τη λειτουργία των ιατρικών υπηρεσιών, ενώ ο Ιατρικός Σύλλογος έχει κρούσει τον κώδωνα του κινδύνου για την ανάγκη άμεσης στελέχωσης των φυλακών με ιατρικό προσωπικό. Πλέον, αναμένονται οι επίσημες ανακοινώσεις από τη διοίκηση του καταστήματος και το αρμόδιο Υπουργείο, καθώς οι αντιδράσεις είναι έντονες.