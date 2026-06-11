Ως επί το πλείστον, όχι γιατί δεν μπορούν να βρουν δουλειά.

Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται μια συνεχής μείωση της συμμετοχής των εφήβων στην καλοκαιρινή εργασία. Πολλοί αποδίδουν το φαινόμενο στην τεχνολογική πρόοδο ή τη γενικότερη επιβράδυνση της αγοράς εργασίας. Ωστόσο, τα στοιχεία δείχνουν ότι η πραγματικότητα είναι πιο σύνθετη.

Η μείωση της απασχόλησης των εφήβων δεν αποτελεί πρόσφατο φαινόμενο. Από τα τέλη της δεκαετίας του 1970 μέχρι σήμερα, το ποσοστό των νέων ηλικίας 16 έως 19 ετών που εργάζονται έχει μειωθεί από 48,5% σε 31,1%. Παράλληλα, όμως, η ανεργία των εφήβων δεν έχει αυξηθεί αντίστοιχα, γεγονός που υποδηλώνει ότι πολλοί νέοι δεν εγκαταλείπουν την εργασία επειδή δεν βρίσκουν θέσεις, αλλά επειδή επιλέγουν άλλες δραστηριότητες. Στην πραγματικότητα οι έφηβοι δεν έχασαν δουλειές. Σταμάτησαν να τις θέλουν.

Η σημαντικότερη αιτία αυτής φαίνεται να είναι η εκπαίδευση. Η απόκτηση πανεπιστημιακού πτυχίου προσφέρει σήμερα πολύ μεγαλύτερες επαγγελματικές και οικονομικές προοπτικές σε σχέση με το παρελθόν. Έτσι, πολλοί έφηβοι και οι οικογένειές τους θεωρούν πιο ωφέλιμο να αφιερώσουν τον χρόνο τους σε εκπαιδευτικά προγράμματα, πρακτικές ασκήσεις, προετοιμασία για εξετάσεις ή άλλες δραστηριότητες που ενισχύουν το ακαδημαϊκό τους προφίλ.

Ωστόσο, η εικόνα δεν είναι ίδια για όλους. Οι έφηβοι που προέρχονται από οικονομικά εύρωστα νοικοκυριά έχουν περισσότερες δυνατότητες να αντικαταστήσουν μια καλοκαιρινή δουλειά με δραστηριότητες που ενισχύουν τις μελλοντικές τους προοπτικές. Αντίθετα, οι νέοι από χαμηλότερα εισοδηματικά στρώματα συχνά εξακολουθούν να έχουν ανάγκη το εισόδημα μιας εποχικής εργασίας, αλλά δυσκολεύονται περισσότερο να βρουν διαθέσιμες θέσεις.

Το καλοκαίρι του 2023, το 46% των εφήβων από οικογένειες με εισόδημα μεταξύ 100.000 και 150.000 δολαρίων είχαν εργασία. Όσον αφορά τους έφηβους από τις φτωχότερες οικογένειες, με εισόδημα κάτω των 30.000 δολαρίων, μόνο περίπου το ένα τέταρτο είχε εργασία.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Η έρευνα δείχνει επίσης ότι η καλοκαιρινή εργασία δεν προσφέρει μόνο οικονομικά οφέλη. Για πολλούς νέους λειτουργεί ως παράγοντας κοινωνικής ένταξης, υπευθυνότητας και προσωπικής ανάπτυξης. Προγράμματα απασχόλησης έχουν συνδεθεί με χαμηλότερα ποσοστά παραβατικότητας και βίας, ιδιαίτερα σε κοινωνικά ευάλωτες ομάδες. Επιπλέον, η εργασία προσφέρει δομή στην καθημερινότητα των εφήβων και δημιουργεί ευκαιρίες για ανάπτυξη δεξιοτήτων που δύσκολα αποκτώνται μέσα στο σχολικό περιβάλλον.

Η μείωση της καλοκαιρινής εργασίας δεν μπορεί να ερμηνευθεί μονοδιάστατα ως ένδειξη μιας αδύναμης αγοράς εργασίας. Για πολλούς νέους αποτελεί συνειδητή επιλογή επένδυσης στην εκπαίδευση και στο μέλλον τους. Για άλλους, όμως, η έλλειψη εργασιακών ευκαιριών στερεί πολύτιμα οικονομικά, κοινωνικά και προσωπικά οφέλη.

Γι’ αυτό η συζήτηση δεν πρέπει να επικεντρώνεται μόνο στον αριθμό των θέσεων εργασίας που χάνονται, αλλά κυρίως στους νέους που εξακολουθούν να τις χρειάζονται περισσότερο.

Πηγή: www.wsj.com