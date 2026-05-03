Η διαδρομή ολοκληρώθηκε σε σύντομο χρονικό διάστημα, παρά τους ισχυρούς ανέμους και την έντονη θαλασσοταραχή.

Συγκίνηση προκαλεί η επιχείρηση επείγουσας θαλάσσιας διακομιδής ενός βρέφους από τη Σκόπελο προς τον Βόλο, η οποία πραγματοποιήθηκε υπό ιδιαίτερα δύσκολες καιρικές συνθήκες, με ανέμους που έφταναν τα 8 μποφόρ.

Το 19 μηνών βρέφος χρειάστηκε άμεση μεταφορά σε νοσοκομείο του Βόλου, καθώς κρίθηκε αναγκαία η παροχή εξειδικευμένης ιατρικής φροντίδας, αφού σύμφωνα με πληροφορίες, οι γονείς του βρέφους θεώρησαν πως το παιδί ενδέχεται να είχε έρθει σε επαφή με ποντικοφάρμακο.

Αρχικά μεταφέρθηκε στο Περιφερειακό Ιατρείο Σκοπέλου, όπου οι γιατροί αποφάσισαν πως έπρεπε να διακομιστεί άμεσα στον Βόλο για περαιτέρω έλεγχο.

Παρά την έντονη κακοκαιρία και τη θαλασσοταραχή, η διακομιδή πραγματοποιήθηκε με επιτυχία, χάρη στις συντονισμένες ενέργειες του πληρώματος και την εμπειρία του καπετάνιου από την Αλόννησο.

Ο κυβερνήτης του σκάφους περιέγραψε ότι η αποστολή ξεκίνησε υπό αντίξοες συνθήκες, ωστόσο η προτεραιότητα ήταν η ασφάλεια του παιδιού και η ταχύτερη δυνατή μεταφορά του σε υγειονομική μονάδα.

Όπως λέει, αισθάνεται περήφανος που η περιπέτεια είχε αίσιο τέλος, αφού όπως πληροφορήθηκε το παιδί είναι καλά στην υγεία του.

«Κλήθηκα τα ξημερώματα. Οι άνεμοι ήταν 7-8 μποφόρ. Έφυγα από την Αλόννησο και πήγα στον Αγνώντα Σκοπέλου, στο λιμάνι, παρέλαβα το βρέφος με τη μητέρα του και δύο γιατρούς. Επικρατούσαν δύο καιροί, τόσο βόρειος όσο και βορειοανατολικός, και ξεκινήσαμε για τον Βόλο», τόνισε.

«Δεν αργήσαμε καθόλου. Παρά το ότι είχε πολλά μποφόρ, φτάσαμε στην ώρα μας. Κάναμε 1 ώρα και 37 λεπτά, ενώ σε κανονικές συνθήκες η διαδρομή διαρκεί 1 ώρα και 20 λεπτά».

