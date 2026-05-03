Οι ακριβείς συνθήκες του περιστατικού παραμένουν μέχρι στιγμής αδιευκρίνιστες.

Σοβαρό επεισόδιο με τραγική κατάληξη σημειώθηκε στις φυλακές Νιγρίτας, στις Σέρρες, όταν αιματηρή συμπλοκή μεταξύ δέκα κρατουμένων οδήγησε στον θάνατο δύο αλλοδαπών ανδρών.

Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, η ένταση που επικράτησε μεταξύ εγκλείστων εξελίχθηκε σε βίαιη σύγκρουση, κατά τη διάρκεια της οποίας δύο κρατούμενοι έχασαν τη ζωή τους. Ένας από τους εμπλεκόμενους άφησε την τελευταία του πνοή στη φυλακή, αφού τραυματίστηκε θανάσιμα με αυτοσχέδιο μαχαίρι ενώ ο δεύτερος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο της περιοχής, όπου υπέκυψε στα τραύματά του.

Άμεσα κινητοποιήθηκαν οι αρμόδιες αρχές και ξεκίνησε έρευνα για τα αίτια και τις συνθήκες της συμπλοκής, με στόχο να αποσαφηνιστούν τα γεγονότα και να αποδοθούν ευθύνες.

Την υπόθεση έχει αναλάβει η Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Σερρών.

Η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ

Μεσημβρινές ώρες σήμερα, Κυριακή 3 Μαΐου 2026, σημειώθηκε συμπλοκή μεταξύ περίπου δέκα κρατουμένων, οι οποίοι κρατούνταν εντός των πειθαρχικών κελιών του Σωφρονιστικού Καταστήματος Κράτησης Νιγρίτας Σερρών.

Άμεσα, σωφρονιστικοί υπάλληλοι, αντιλαμβανόμενοι το περιστατικό, επενέβησαν για την αποτροπή της συμπλοκής και τον διαχωρισμό των εμπλεκομένων, παρέχοντας παράλληλα τις πρώτες βοήθειες, ενώ κλήθηκε και σταθμός του Ε.Κ.Α.Β. Από το επεισόδιο προέκυψε ο βαρύτατος τραυματισμός δύο αλλοδαπών κρατουμένων, εκ των οποίων ο ένας κατέληξε επί τόπου, ενώ ο δεύτερος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Στο σημείο κλήθηκε ιατροδικαστής, ενώ για το περιστατικό ενημερώθηκε ο αρμόδιος Εισαγγελέας.

Για το συμβάν διενεργείται προανάκριση από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Σερρών, ενώ έχει διαταχθεί και η διενέργεια πειθαρχικής έρευνας για τη διερεύνηση των συνθηκών του περιστατικού.