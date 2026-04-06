Οι έρευνες των αρχών συνεχίζονται προκειμένου να διαπιστωθεί αν πρόκειται για πραγματική απειλή ή για μια προσπάθεια εκφοβισμού.

Συναγερμός σήμανε το πρωί της Παρασκευής στις Σέρρες, έπειτα από ανώνυμο τηλεφώνημα για τοποθέτηση εκρηκτικού μηχανισμού στο πολιτικό γραφείο της βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, Φωτεινής Αραμπατζή.

Σύμφωνα με το lionnews.gr, το περιστατικό καταγράφηκε γύρω στις 9:15 το πρωί, όταν άγνωστος κάλεσε με απόκρυψη αριθμού στο γραφείο της βουλευτή και προειδοποίησε για την ύπαρξη βόμβας. Το τηλεφώνημα απάντησε συνεργάτης της κυρίας Αραμπατζή.

Στο σημείο έφτασαν ταχύτατα ισχυρές δυνάμεις της ΕΛ.ΑΣ., με άνδρες της ομάδας ΔΙΑΣ να προχωρούν στον αποκλεισμό του χώρου για την ασφάλεια των πολιτών και των περιοίκων.

Στην επιχείρηση συμμετέχουν στελέχη της Κρατικής Ασφάλειας, αστυνομικοί της Δημόσιας Ασφάλειας και της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Σερρών, καθώς και ειδικά εκπαιδευμένος αστυνομικός σκύλος ανίχνευσης εκρηκτικών υλών που ερευνά εξονυχιστικά κάθε γωνιά του γραφείου. Τον συντονισμό των ερευνών στο πεδίο έχει αναλάβει προσωπικά η Αστυνομική Διευθύντρια Σερρών, Ευαγγελία Δούμα.