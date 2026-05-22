Η ανακοίνωση του συνήγορου των Κώστα Τσιάρα, Νότη Μηταράκη και Κατερίνα Παπακώστα, για τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

«Ικανή και έντιμη» μεν, αλλά έσφαλε γιατί δεν ενημερώθηκε σωστά, η πρώην διευθύντρια Τεχνικών Ελέγχων του ΟΠΕΚΕΠΕ Παρασκευή Τυχεροπούλου, η οποία συνέταξε την έκθεση που περιλαμβάνεται στη δικογραφία για τους πρώην υπουργούς Κώστα Τσιάρα, Νότη Μηταράκη και Κατερίνα Παπακώστα, σύμφωνα με τον συνήγορό τους Μιχάλη Δημητρακόπουλο.

Με ανακοίνωσή του ο κ. Δημητρακόπουλος, λίγες ώρες μετά τις εγγραφές εξηγήσεις που έδωσαν ως ύποπτοι στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ οι κ.κ. Τσιάρας και Μηταράκης, καταλογίζει στην κ. Τυχεροπούλου πως έκανε «δομικά λάθη αλλά όχι σκόπιμα, όσον αφορά το ύψος της ζημίας που υπολόγισε στην έκθεσή της στην οποία στηρίχθηκε η δικογραφία, με αποτέλεσμα την άρση της ασυλίας τους από τη Βουλή.

«Το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ είναι υπαρκτό, η διασπάθιση εκατομμυρίων ευρώ σε βάρος των πραγματικών αγροτών κτηνοτρόφων είναι η τραγική αλήθεια» τονίζει στην ανακοίνωσή του ο κ. Δημητρακόπουλος για να καταλήξει μάλιστα πως «πρέπει να αυξήσουμε τους Ευρωπαίους Εντεταλμένους Εισαγγελείς προκειμένου να εντοπίσουν τους εικονικούς γεωργούς και κτηνοτρόφους, που λεηλάτησαν τα ευρωπαϊκά και δημόσια ταμεία».

Ωστόσο, ο κ. Δημητρακόπουλος αμφισβητεί πως ένας υπουργός μπορεί να παρανόμησε για να ευνοήσει κάποιους αγρότες.

«Υποτιμάται η κοινή λογική και χάνεται ο στόχος, εάν πιστέψουμε ότι ένας υπουργός παραβίασε το συνταγματικό του καθήκον για να ενισχυθεί παράνομα κάποιος αγρότης ή κτηνοτρόφος με 3.000 ή 7.000 ευρώ!!! Που στην συγκεκριμένη περίπτωση τα άνω ποσά δεν έχουν κριθεί παράνομα», αναφέρει ο κ. Δημητρακόπουλος.

Ολόκληρη η ανακοίνωση έχει ως εξής :

Η Ευρωπαία Εντεταλμένη Εισαγγελέας κ. Πόπη Παπανδρέου - ΟΡΘΩΣ - παρήγγειλε την σύνταξη εκθέσεως για να προσδιοριστεί το ύψος της φερόμενης βλάβης των ευρωπαϊκών πόρων από τις ενισχύσεις σε κτηνοτρόφους και γεωργούς. Η άνω έκθεση εκπονήθηκε από την κ Παρασκευή Τυχεροπουλου, την οποίαν θεωρώ ικανή και έντιμη επιστήμονα.

Όσον αφορά τον κ. Κώστα Τσιάρα η άνω έκθεση περιορίζει την φερόμενη ζημιά από 22.944 ευρώ σε 3.145 ευρώ.

Η άνω έκθεση, παρά την ΘΕΑΜΑΤΙΚΗ ΜΕΙΩΣΗ της φερόμενης βλάβης, εντούτοις έχει δομικά λάθη, για τα οποία δεν φταίει η κυρία Τυχεροπούλου, γιατί δεν ενημερώθηκε σωστά, συγκεκριμένα: Η αρόσιμη - καλλιεργήσιμη έκταση του Καρδιτσιωτη γεωργού ήταν 23,19 εκτάρια και ΟΧΙ 26,4 εκτάρια, όπως εσφαλμένα υπολόγισε η κ. Τυχεροπούλου. Με βάση αυτό το ουσιώδες λάθος δεν εκτίμησε σωστά ότι η δήλωση 1,32 εκτάρια του αγρότη για ενίσχυση «πρασινίσματος» (δενδροστοιχίες, χωμάτινα κανάλια, τάφροι κλπ) είχε ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ 0,16 εκτάρια από το ελάχιστο κατά νόμο 1,16 εκταρίων(23,19 *5%=1,16).

Οι επιχωματώσεις λόγω Ιανού δεν ξεπερνούσαν σε μήκος τα 5 μέτρα και αθροιζόμενες είχαν συνολική έκταση 0,011 εκτάρια, δηλαδή καλύπτονταν από το άνω ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ 0,16 εκταρίων, άρα όλη η ενίσχυση ήταν ΝΟΜΙΜΗ.

Δέον δε να επισημανθεί ότι η ενίσχυση - φερόμενη ζημιά αθροιζόμενη είναι 2971 ευρώ και όχι 3145 ευρώ, όπως εσφαλμένα αναγράφει η κ. Τυχεροπούλου.

Όσο αφορά τον κύριο Νότη Μηταράκη η άνω έκθεση της κ. Παρασκευής Τυχεροπούλου αναφέρει ότι ΔΕΝ ΥΠΗΡΞΕ ΖΗΜΙΑ στην ευρωπαϊκή περιουσία.

Ως προς την κ. Κατερίνα Παπακώστα, για την οποία η φερόμενη ζημιά υπερέβαινε τις 120.000 € και θεωρείτο κακούργημα, η κ. Τυχεροπούλου εντοπίζει επισφάλεια μόνο στην χορήγηση συνδεδεμένης ενίσχυσης έτους 2021 ΥΨΟΥΣ 7000 € περίπου.

Το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ είναι υπαρκτό, η διασπάθιση εκατομμυρίων ευρώ σε βάρος των πραγματικών αγροτών κτηνοτρόφων είναι η τραγική αλήθεια. Πρέπει να αυξήσουμε τους Ευρωπαίους Εντεταλμένους Εισαγγελείς προκειμένου να εντοπίσουν τους εικονικούς γεωργούς και κτηνοτρόφους, που λεηλάτησαν τα ευρωπαϊκά και δημόσια ταμεία.

Υποτιμάται η κοινή λογική και χάνεται ο στόχος, εάν πιστέψουμε ότι ένας υπουργός παραβίασε το συνταγματικό του καθήκον για να ενισχυθεί παράνομα κάποιος αγρότης ή κτηνοτρόφος με 3000 ή 7000 ευρώ!!! Που στην συγκεκριμένη περίπτωση τα άνω ποσά δεν έχουν κριθεί παράνομα.