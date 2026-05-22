Οι Νότης Μηταράκης και Κώστας Τσιάρας αναμένεται να δώσουν το «παρών» σήμερα το πρωί στις 11 στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία.

Κορυφώνεται σήμερα Παρασκευή η έρευνα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για τις παράνομες αγροτικές επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ, με τους 11 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας - των οποίων η ασυλία ήρθη πρόσφατα - να καλούνται για ανωμοτί εξηγήσεις.

Από αυτούς, οι Νότης Μηταράκης και Κώστας Τσιάρας αναμένεται να προσέλθουν αυτοπροσώπως, ενώ μένει να φανεί αν οι υπόλοιποι 9 θα εμφανιστούν ή θα καταθέσουν υπόμνημα μέσω δικηγόρων.

Πρόκειται για τους Κατερίνα Παπακώστα, Κώστα Αχ. Καραμανλή, Κώστα Σκρέκα, Δημήτρη Βαρτζόπουλο, Γιάννη Κεφαλογιάννη, Θεόφιλο Λεονταρίδη, Βασίλη Βασιλειάδη, Μάξιμο Σενετάκη και Χρήστο Μπουκώρο.

Υπενθυμίζεται πως οι περισσότεροι βουλευτές, μαζί με 5 πρώην συναδέλφους τους, ελέγχονται για ηθική αυτουργία σε απιστία - αδίκημα που αποτελεί πλημμέλημα. Ωστόσο, η κατάσταση είναι πιο σοβαρή για τους Κώστα Αχ. Καραμανλή και Κατερίνα Παπακώστα, οι οποίοι ελέγχονται για κακούργημα, καθώς η φερόμενη απάτη ξεπερνά τις 120.000 ευρώ.

Μαζί με τους 11 νυν βουλευτές, ανωμοτί εξηγήσεις για τα ίδια αδικήματα αναμένεται να δώσουν και πέντε πρώην «γαλάζιοι» βουλευτές, οι οποίοι επίσης έχουν κληθεί από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Σημειώνεται ότι την Πέμπτη, τα περίπου 50 μη πολιτικά πρόσωπα που εμπλέκονται (ανάμεσά τους και ο πρώην πρόεδρος του Οργανισμού, Δημήτρης Μελάς) εκπροσωπήθηκαν από δικηγόρους και πήραν προθεσμία για τις 5 Ιουνίου.