Η εξομολόγηση του Πρίγκιπα Ουίλιαμ για την Κέιτ Μίντλετον και τη μάχη της με τον καρκίνο.

Για την οικογένειά του και την σύζυγό του Κέιτ Μίντλετον, μίλησε ο Πρίγκιπας Ουίλιαμ σε συνέντευξη που παραχώρησε στην εκπομπή Heart Breakfast και τους Τζέιμι Θάκστον και Αμάντα Χόλντεν.

Ο πρίγκιπας, κατά τη διάρκεια της ζωντανής συζήτησης στάθηκε ιδιαίτερα στην συμβολή της συζύγου του στην οικογένειά του και στον τρόπο με τον οποίο κατάφερε να παλέψει απέναντι στον καρκίνο, διατηρώντας παράλληλα της ισορροπίες.

Η Κέιτ Μίντλετον διαγνώστηκε με καρκίνο στις αρχές του 2024, και έκτοτε έδωσε την προσωπική της μάχη προκειμένου να απαλλαχθεί, ενώ για ένα χρονικό διάστημα είχε αποσυρθεί.

Σύμφωνα με τα σχετικά δημοσιεύματα της people.com, ο διάδοχος του θρόνου, δήλωσε αρχικά: «Είναι μια καταπληκτική μαμά, μια καταπληκτική σύζυγος και, κυριολεκτικά, η οικογένειά μας δεν θα μπορούσε να τα καταφέρει χωρίς αυτήν, οπότε ήταν απολύτως εκπληκτική, εξαιρετική».

Μάλιστα, αναφερόμενος στο ταξίδι της συζύγου του στην Ιταλία και το πώς κατάφερε να πραγματοποιήσει το πρώτο της ταξίδι μετά από τη μάχη της με τον καρκίνο ο Πρίγκιπας Γουίλιαμ, ανέφερε: «Ήταν καταπληκτική. Έχει περάσει τόσα πολλά τα τελευταία δύο χρόνια, ειδικά. Και ναι, ανυπομονούσε πολύ για το ταξίδι στην Ιταλία. Χαίρομαι πολύ που πήγε πολύ καλά».

Για την επάνοδό της στα κοινά και στα καθήκοντά της συμπλήρωσε ότι η ίδια έχει εργαστεί πολύ σκληρά για να τα καταφέρει και να μπορέσει να δημιουργήσει και να παρουσιάσει ό,τι έχει ετοιμάσει: «Ήθελε να πάει να κάνει πολλή έρευνα. Ξοδεύει, ο Θεός ξέρει πόσο χρόνο πια, ψάχνοντας όλα τα χαρτιά. Είναι μια πραγματική επαγγελματίας... Τα περισσότερα βράδια παλεύω να ξεπεράσω στην κρεβατοκάμαρα, ποια χαρτιά έχει παρατάξει, έτοιμα να διαβάσει. Έτσι, χαίρομαι τόσο πολύ που πήγαν καλά γι' αυτήν, και ναι, νομίζω ότι επέστρεψε ενθουσιασμένη».