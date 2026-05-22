Μια συγκλονιστική ιστορία δύναμης και ελπίδας μοιράστηκε ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης, αναφερόμενος στη δύσκολη μάχη που έδωσε η μικρή Κατερίνα απέναντι σε μια εξαιρετικά σπάνια και σοβαρή αιματολογική νόσο.

Η Κατερίνα διαγνώστηκε στη «γκρίζα ζώνη» μεταξύ απλαστικής αναιμίας και μυελοδυσπλαστικού συνδρόμου, μιας πάθησης με ελάχιστα καταγεγραμμένα περιστατικά παγκοσμίως ανά εκατομμύριο πληθυσμού. Αρχικά υποβλήθηκε σε εξειδικευμένη θεραπεία hATG, χωρίς όμως να υπάρξει η αναμενόμενη ανταπόκριση.

Η κατάσταση οδήγησε στην επείγουσα μεταφορά της στο νοσοκομείο Bambino Gesù στο Βατικανό, υπό την καθοδήγηση του καθηγητή Franco Locatelli. Παρά τις προσπάθειες αναζήτησης συμβατού δότη μέσα από την παγκόσμια δεξαμενή εθελοντών δοτών μυελού των οστών, όπου είναι εγγεγραμμένα δεκάδες εκατομμύρια άτομα, δεν βρέθηκε πλήρως συμβατός δότης για την περίπτωσή της.

Η μικρή ασθενής υποβλήθηκε σε δύο ιδιαίτερα απαιτητικές απλοταυτόσημες μεταμοσχεύσεις. Αρχικά δότης ήταν ο αδελφός της, ενώ στη συνέχεια δότης έγινε ο πατέρας της, με τη δεύτερη μεταμόσχευση να ολοκληρώνεται επιτυχώς.

Σήμερα, έχοντας ξεπεράσει τη μεγάλη αυτή δοκιμασία, η Κατερίνα συνεχίζει τις θεραπείες αποκατάστασης και βρίσκεται υπό στενή ιατρική παρακολούθηση στο τμήμα μεταμοσχεύσεων του νοσοκομείου Παίδων Elpida Association of Friends of Children with Cancer «Μαριάννα Βαρδινογιάννη – ΕΛΠΙΔΑ».

Σε ανάρτησή του, ο Άδωνις Γεωργιάδης εξέφρασε τη συγκίνησή του για τη συνάντησή τους, τονίζοντας πως αισθάνεται ευλογημένος που κατάφερε να βοηθήσει, έστω και λίγο, στη μάχη που έδωσε η οικογένεια.

«Συγκινήθηκα πολύ που την είδα σήμερα από κοντά. Αυτή η οικογένεια έχει γίνει κάπως σαν οικογένειά μου μετά από την τόση αγωνία που περάσαμε μαζί», ανέφερε χαρακτηριστικά, ευχόμενος στην Κατερίνα να είναι πάντα υγιής και δυνατή.