Αναισθησιολόγος σε ογκολογικό νοσοκομείο αξίωνε 150€ για να μην αναβάλει προγραμματισμένο χειρουργείο - Τι υποστήριξε για την πράξη του.

Έντονες αντιδράσεις έχει προκαλέσει βίντεο που κυκλοφορεί στα social media και εμφανίζει, σύμφωνα με τις καταγγελίες, αναισθησιολόγο να ζητά φακελάκι έως 150 ευρώ από ασθενή προκειμένου να προχωρήσει χειρουργική επέμβαση στο Ογκολογικό Νοσοκομείο «Άγιοι Ανάργυροι».

Το περιστατικό σημειώθηκε στις 19 Μαΐου προκαλώντας άμεση κινητοποίηση των αρχών και της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Υγείας. Ο γιος του ασθενούς ανέφερε ότι ο γιατρός προσέγγισε την οικογένεια λίγο πριν το χειρουργείο και, μέσα από τη συνομιλία, έγινε αντιληπτό ότι ζητούσε χρήματα. Όπως υποστήριξε, η οικογένεια βρέθηκε σε δύσκολη θέση, καθώς επρόκειτο για επείγουσα ιατρική διαδικασία.

Το βίντεο που ανέβηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αποτυπώνει τον γιατρό να ζητάει «φακελάκι» από ασθενή που νοσηλεύεται στο νοσοκομείο Αγίων Αναργύρων στην Αττική.

– Ασθενής: Πείτε μας, πόσα θέλετε.

– Γιατρός: Δεν θέλω τίποτα.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Εκείνη την στιγμή η νοσοκόμα που βρίσκεται στο δωμάτιο απομακρύνεται και ο γιατρός απαντά: «Να δώσουμε κάνα 100άρι;».

– Ασθενής: Εντάξει.

– Γιατρός: Εγώ δεν θέλω.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dioaadc5733d?integrationId=40599y14juihe6ly}

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ σημείωσε ότι, σύμφωνα με την εικόνα που υπάρχει από τους εργαζόμενους, δεν υπήρξε εμπλοκή άλλου προσώπου και ότι η υπόθεση αφορά ατομική συμπεριφορά.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dioa4ybqjaq1?integrationId=40599y14juihe6ly}

Τι ισχυρίζεται ο γιατρός του ΕΣΥ που κατηγορείται ότι ζήτησε φακελάκι

«Όχι, λέω αν θέλετε δώστε. Ακούστε, λοιπόν, αν έχετε την καλοσύνη, γιατί φαντάζομαι ότι θα έχετε αρκετή εμπειρία…».

«Αφενός, ρωτάω επειδή υπήρχε πρόβλημα να μπει ή να μην μπει. Λέω ‘εγώ θα κάνω ό,τι μπορώ, να μπείτε’. Γιατί ήταν τέλος πάντων κάποιες συνθήκες ιδιαίτερες».«Αυτή ήτανε προς χειρουργείο. Επειδή ήτανε να το κάνω εγώ και δεν το είχα δει προεγχειρητικά, πήγα να δω την κλινική του κατάσταση και, πάντα, έτσι γίνεται μία ώρα πριν, ας πούμε, πριν μπει στο χειρουργείο, να δω είναι, δεν είναι, έχει φάει, δεν έχει φάει. Γιατί υπάρχει ένα πρωτόκολλο. Και ειλικρινά έγινε αυτό που σας λέω. Λέω λόγω ώρας μπορεί να μπει, μπορεί και να μην μπει. Εγώ θα κάνω ό,τι περνάει από το χέρι μου για να μπει’. Σε τρεις μήνες βγαίνω στη σύνταξη. Δηλαδή και δεν έκανα κάτι και κινδυνεύω. Θα ήθελα να έχω καλά γεράματα. Πώς να σας το πω; Ειλικρινά, λυπάμαι. Δεν θέλω να σας πω τα προσωπικά μου, αλλά, ξέρετε είμαι, θα σας το πω αφού φτάσαμε εδώ, είμαι με απόφαση του ΚΕΠΑ 82% αναπηρία, έχω αναπηρία. Δεν θα υπήρχε περίπτωση να εκμεταλλευτώ άνθρωπο από τα δράματα που τραβάω με τον καρκίνο που έχω», καταλήγει ο αναισθησιολόγος.

{https://exchange.glomex.com/video/v-diodzjdx0qjd?integrationId=40599y14juihe6ly}

«Ήτανε Τρίτη. Δευτέρα μπήκαμε, ήτανε Τρίτη. Ήρθε αυτός κατά τις 11:30 και από ό,τι κατάλαβα, με τα λόγια του και κάποια γυναίκα που ήταν απέναντι, κατάλαβε ότι θέλει λεφτά», λέει από την πλευρά του ο γιος της ασθενούς που τράβηξε και το βίντεο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ίδιος γιατρός, στις 26/11/18, είχε κατηγορηθεί ξανά ότι ζήτησε από ασθενή «φακελάκι» 100€ αλλά αθωώθηκε στο δικαστήριο.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dioe1a4wsce1?integrationId=40599y14juihe6ly}

Αναστολή καθηκόντων και ΕΔΕ για τον γιατρό

Την αναστολή των καθηκόντων του γιατρού που καταγράφηκε σε βίντεο να ζητά φακελάκι από ασθενή, καθώς και τη διενέργεια ΕΔΕ για το περιστατικό αποφάσισε η διοίκηση του Γενικού Ογκολογικού Νοσοκομείου Κηφισιάς «Αγιοι Ανάργυροι». Ηδιοίκηση του νοσοκομείου διερευνά τον φάκελο του συγκεκριμένου γιατρού, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν έχουν υπάρξει και στο παρελθόν καταγγελίες εις βάρος του. Παράλληλα, υπήρξε τηλεφωνική επικοινωνία μεταξύ του διοικητή του νοσοκομείου και του υπουργού Υγείας για το συγκεκριμένο συμβάν, με τη διοίκηση να επισημαίνει ότι έχουν ήδη κινηθεί όλες οι απαραίτητες διαδικασίες. Σε ανάρτησή του στο Twitter, ο Αδωνις Γεωργιάδης είχε ζητήσει από τη διοίκηση του νοσοκομείου να προχωρήσει άμεσα σε όλες τις νόμιμες ενέργειες, ενώ ζήτησε και δημόσια συγγνώμη από την ασθενή.

{https://x.com/AdonisGeorgiadi/status/2057377109367013870}

{https://exchange.glomex.com/video/v-dioe1u3k69ip?integrationId=40599y14juihe6ly}