Οργή της Φενέρμπαχτσε για το ζήτημα με τα εισιτήρια.

Αρνητικές εντυπώσεις και παράπονα έχει προκαλέσει στους ανθρώπους της Φενέρμπαχτσε το «αλλαλούμ» που προηγήθηκε σχετικά με το θέμα των εισιτηρίων του Final Four στο Telekom Center Athens.

Μιλώντας στα τουρκικά μέσα, ο αντιπρόεδρος της Φενέρμπαχτσε, Τσεμ Τσιρίτσι, έριξε αιχμές προς τη διοργάνωση, χαρακτηρίζοντάς την ντροπιαστική.

Παράλληλα, υπάρχουν διαμαρτυρίες αναφορικά με τη διαιτησία στο πρώτο ημίχρονο του ημιτελικού, ωστόσο δεν έχει γίνει επίσημη τοποθέτηση περί του θέματος από την Φενέρ.

«Δυστυχώς είναι η πιο ντροπιαστική διοργάνωση Final Four που έχω δει τα τελευταία χρόνια. Ήρθαμε την Τετάρτη. Επικοινωνούμε μέρες ολόκληρες με τις αρχές για τα εισιτήρια, αλλά δεν παίρνουμε καμία απάντηση. Ακόμα και στην οικογενειακή κερκίδα μας υπάρχουν οπαδοί του Ολυμπιακού. Έξω υπάρχουν χιλιάδες δικοί μας οπαδοί. Έχουν χάσει τον έλεγχο. Δεν προχωράνε ούτε βήμα. Σιγά-σιγά, έστω και αργά, καταφέρνουμε να βάζουμε μέσα τους οπαδούς μας», είπε μεταξύ άλλων ο Τσεμ Τσιρίτσι.

