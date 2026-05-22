Στις 14 Μαΐου, το insurancemarket πραγματοποίησε τα εγκαίνια των νέων του γραφείων στην Πύρρας 4, στον Νέο Κόσμο, σηματοδοτώντας μια σημαντική στιγμή στην αναπτυξιακή του πορεία. Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν συνεργάτες, εκπρόσωποι ασφαλιστικών εταιρειών και στελέχη της αγοράς, οι οποίοι είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν από κοντά τον νέο χώρο της εταιρείας.

Η νέα εγκατάσταση δεν αποτελεί απλώς μια αλλαγή χώρου. Αντανακλά την πορεία ενός οργανισμού που αναπτύσσεται σταθερά και επενδύει ουσιαστικά στις υποδομές, στους ανθρώπους του και στην ποιότητα των υπηρεσιών που προσφέρει. Ο νέος χώρος σχεδιάστηκε ώστε να στηρίζει την καθημερινή λειτουργία των ομάδων και να δημιουργεί τις κατάλληλες συνθήκες για την επόμενη φάση εξέλιξης της εταιρείας.

Μια βραδιά που έδωσε ζωή στο Building Manifesto

Το πρόγραμμα της εκδήλωσης περιλάμβανε ξενάγηση στο κτίριο και παρουσίαση του Building Manifesto, της φιλοσοφίας που καθόρισε κάθε επιλογή του χώρου, από τη διακόσμηση μέχρι τα ονόματα των αιθουσών συνεδριάσεων. Κάθε όροφος έχει το δικό του σύμπαν, εμπνευσμένο από εμβληματικούς κινηματογραφικούς ήρωες, και εκφράζει μια από τις έξι αξίες της εταιρείας, εκπαίδευση, συμμαχία, ευθύνη, καινοτομία, στρατηγική, ανθρώπινη σύνδεση. Μουσική από τον Μιχάλη Τσαουσόπουλο, ποτό και φαγητό έκλεισαν μια βραδιά που λειτούργησε ως γιορτή και ως ευκαιρία να μοιραστεί η εταιρεία με τους ανθρώπους που τη στηρίζουν κάτι που χτίζει εδώ και καιρό.

Όπως δήλωσε ο CEO του insurancemarket Μανώλης Μαρσέλλος, «Τα νέα μας γραφεία σηματοδοτούν κάτι περισσότερο από μια νέα έδρα. Εκφράζουν την πορεία εξέλιξης της εταιρείας μας και την πρόθεσή μας να επενδύουμε σταθερά σε όσα βελτιώνουν την καθημερινή εμπειρία του καταναλωτή. Θέλουμε να συνεχίσουμε να κάνουμε την ασφάλιση πιο απλή, πιο ξεκάθαρη και πιο άμεση για όλους».

Για το insurancemarket, τα εγκαίνια των νέων γραφείων συνδέονται άμεσα με τη δέσμευσή του να κάνει την ασφάλιση πιο απλή, γρήγορη και ξεκάθαρη. Η ενίσχυση του εργασιακού περιβάλλοντος και της εσωτερικής συνεργασίας δίνει στην εταιρεία ακόμη περισσότερα εργαλεία για να βελτιώνει συνεχώς την εμπειρία που προσφέρει σε κάθε στάδιο της ασφαλιστικής διαδρομής του καταναλωτή.

Το insurancemarket είναι η Νο1 online πλατφόρμα ασφάλισης στην Ελλάδα και αξιόπιστος συνεργάτης σε κάθε ασφαλιστική απόφαση. Με τη χρήση της τεχνολογίας, βοηθά τους καταναλωτές να συγκρίνουν ασφαλιστικά προγράμματα και να επιλέγουν την κάλυψη που ταιριάζει στις ανάγκες τους, προσφέροντας μια ολοκληρωμένη εμπειρία ασφάλισης.