Η νέα γέφυρα στο Αλιγαρόρεμα θα δοθεί άμεσα στην κυκλοφορία.

Εγκαινιάζεται την Παρακσευή 17 Απριλίου, στις 10:00 π.μ, η νέα γέφυρα στο Αλιγαρόρεμα Βόλου.

Το παρών στα εγκαίνια αναμένεται να δώσει ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Χρίστος Δήμας, συνοδευόμενος από τον Γενικό Γραμματεά Υποδομών, Δημήτρη Αναγνώπουλο.

Η γέφυρα στο Αλιγαρόρεμα είχε υποστεί σοβαρές ζημιές από τις καταστροφικές πλημμύρες που προκάλεσαν οι κακοκαιρίες «Daniel» και «Elias», με αποτέλεσμα η κυκλοφορία να εκτρέπεται μέσω του οικισμού των Νέων Παγασών.

Το νέο έργο θα παραδοθεί άμεσα στη κυκλοφορία, αποσυμφορώντας σημαντικά την ευρύτερη περιοχή.