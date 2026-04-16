Νέο βαρομετρικό χαμηλό προ των πυλών φέρνει αστάθεια στη χώρα – Πού θα σημειωθούν βροχές και καταιγίδες, η πρόγνωση Ζιακόπουλου.

Αλλαγή στο καιρικό σκηνικό αναμένεται τις επόμενες ημέρες, καθώς η αφρικανική σκόνη υποχωρεί σταδιακά από τη χώρα και τη θέση της παίρνουν βροχές, τοπικές καταιγίδες και ενισχυμένοι βοριάδες. Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά στο ιστολόγιο του ο Δημήτρης Ζιακόπουλος αναμένεται να καταγραφεί «σαχαριανή ύφεση». Σύμφωνα με την πρόγνωση, βαρομετρικό χαμηλό που κινείται νότια της Κρήτης θα επηρεάσει κυρίως τα νότια και νοτιοανατολικά νησιωτικά τμήματα με τοπικά φαινόμενα, ενώ στην υπόλοιπη χώρα θα επικρατήσουν νεφώσεις και κατά τόπους αστάθεια.

Παράλληλα, θα ενισχυθούν οι βόρειοι-βορειοανατολικοί άνεμοι στο Αιγαίο, οι οποίοι τοπικά θα φτάνουν έως και τα 8 μποφόρ, προκαλώντας σημαντική μεταβολή στο σκηνικό του καιρού. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα ανατολικά και βόρεια, ενώ στη δυτική Ελλάδα θα παραμείνει σε πιο ήπιες τιμές. Από τη Δευτέρα ο καιρός αναμένεται να παρουσιάσει πρόσκαιρη βελτίωση, με εξασθένηση των ανέμων και μικρή άνοδο της θερμοκρασίας.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dhui21hbrx4x?integrationId=40599y14juihe6ly}

Η πρόγνωση του Ζιακόπουλου

Βαρομετρικό χαμηλό στις ακτές της Αφρικής νότια της Κρήτης κινείται Α-ΒΑ και το νέο εικοσιτετράωρο (Παρασκευή) θα επηρεάσει με βροχές και τοπικές καταιγίδες κυρίως τις Ν-ΝΑ νησιωτικές περιοχές της χώρας μας. Πέρα από αυτό, το συγκεκριμένο χαμηλό, συνδυαζόμενο με τις υψηλές πιέσεις των Β. Βαλκανίων, θα προκαλέσει στην περιοχή μας ενισχυμένους ΒΑ ανέμους με ένταση ως τα 8 μποφόρ (Αιγαίο). Κατά τα άλλα, περιορισμένη απογευματινή αστάθεια αναμένεται στη ΒΔ Ελλάδα και οι υψηλότερες μέγιστες τιμές της θερμοκρασίας (23 με 24 βαθμοί) θα σημειωθούν στη Δ. Ελλάδα.

Το Σάββατο (18/4), τοπικές βροχές μικρής διάρκειας αναμένονται το πρωί στα Δωδεκάνησα και το απόγευμα -λόγω θερμικής αστάθειας- στις ηπειρωτικές περιοχές της χώρας. Οι άνεμοι θα πνέουν Β-ΒΑ με ένταση στα δυτικά 4 με 5 μποφόρ, στα ανατολικά 6 με 7 και πρόσκαιρα κατά τόπους στο Αιγαίο 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία στην κεντρική και τη βόρεια Ελλάδα θα σημειώσει μικρή πτώση.

Την Κυριακή (19/4), προβλέπονται τοπικές νεφώσεις και το απόγευμα στην ηπειρωτική Ελλάδα είναι πιθανό να εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι κυρίως στις ορεινές περιοχές. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις στα δυτικά 3 με 4 μποφόρ, στα ανατολικά 5 με 6 και πρόσκαιρα στα Δωδεκάνησα 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία στα ανατολικά και τα βόρεια θα σημειώσει μικρή πρόσκαιρη πτώση.

Τη Δευτέρα (20/4), γενικά, δεν προβλέπονται βροχές. Οι βόρειοι άνεμοι βαθμιαία θα εξασθενήσουν παντού και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο ως προς τις μέγιστες τιμές της.

Την Τρίτη (21/4), τοπικοί όμβροι είναι πιθανό να σημειωθούν το απόγευμα στη Β. Ελλάδα και κυρίως στις ορεινές περιοχές της. Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις με ένταση ως τα 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω άνοδο.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dhuie36l6p7l?integrationId=40599y14juihe6ly}