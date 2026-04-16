Το «εκρηκτικό» κοκτέιλ σκόνης και λασποβροχών θα συνεχιστεί - Πότε θα υποχωρήσει το φαινόμενο σύμφωνα με τον μετεωρολόγο του ALPHA.

Άστατος θα παραμείνει ο καιρός τις επόμενες ημέρες, με αυξημένες συγκεντρώσεις αφρικανικής σκόνης, τοπικές λασποβροχές και κατά τόπους καταιγίδες, σύμφωνα με την πρόγνωση του μετεωρολόγου του ALPHA Γιώργου Τσατραφύλλια. Μάλιστα απόψε θα δούμε λασποψιχάλες στην Αττική.

Επιμένει η αφρικανική σκόνη έως την Παρασκευή – Πότε καθαρίζει η ατμόσφαιρα

Την Παρασκευή, τα πιο έντονα φαινόμενα αναμένονται κυρίως σε περιοχές της ανατολικής και νότιας χώρας, με καταιγίδες να σημειώνονται σε Κυκλαδες, Κρήτη και Δωδεκάνησα, ενώ παράλληλα η ατμόσφαιρα θα παραμείνει επιβαρυμένη από σκόνη. Σε αρκετές περιοχές θα σημειωθούν λασποβροχές, με τον καιρό να παραμένει μεταβατικός πριν από τη βελτίωση που αναμένεται το Σαββατοκύριακο. Από το Σάββατο και κυρίως την Κυριακή, η κατάσταση θα παρουσιάσει σημαντική βελτίωση, με καθαρότερη ατμόσφαιρα, υποχώρηση της σκόνης και πιο σταθερό καιρό. Παράλληλα, η θερμοκρασία θα ανέβει εκ νέου, φτάνοντας κατά τόπους τους 25 βαθμούς Κελσίου στην Δυτική Ελλάδα. Βέβαια αναμένονται μεσημέριανές μπόρες στα ηπειρωτικά και πτώση της θερμοκρασίας στο σαββατοκύριακο με εξαίρεση την Δυτική Ελλάδα αλλά σε γενικές γραμμές ο καιρός αναμένεται να κυλήσει σε ήπιες συνθήκες.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dhtwzahemda9?integrationId=40599y14juihe6ly}

Η ανάρτηση Τσατραφύλλια

"Σκόνη , συννεφιές και λασποβροχές μέχρι και την Παρασκευή..."

Καλημέρα!

Στη δυτική Ελλάδα και την ανατολική και νότια νησιωτική χώρα οι μεγαλύτερες συγκεντρώσεις σκόνης σήμερα. Αύριο καλύτερη κατάσταση στις ίδιες περιοχές. Καθαρίζουμε μέσα στο Σαββατοκύριακο!

Επιπλέον ασθενείς λασποβροχές σήμερα στη βόρεια Ελλάδα και την Πελοπόννησο και σταδιακά στις κυκλάδες και την Κρήτη. Λασποψιχάλες το βραδυ στην Αττική.

Περισσότερες βροχές αύριο σε Κυκλαδες , Κρήτη και Δωδεκάνησα όπου θα εκδηλωθούν και καταιγίδες. Μεσημέριανές μπόρες στα ηπειρωτικά , πτώση της Θερμοκρασίας και καθάρη ατμόσφαιρα με βοριάδες μέσα στο Σαββατοκύριακο. Εξαίρεση οι υψηλές θερμοκρασίες στη δυτική Ελλάδα τις επόμενες ημέρες ( 22-25 βαθμοί).

{https://www.facebook.com/giorgos.tsatrafyllias/posts/pfbid02JkQCWjvZjk7Z5snXa6HSrh7kuQHPX2fGRfuWKKaEGYTpAkbWCq6EXgszcX8fbhDpl}