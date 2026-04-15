Ήπιας έντασης και δυναμικής το νέο επεισόδιο αφρικανικής σκόνης στη χώρα, η αναλυτική πρόγνωση Κολυδά.

Σε κλοιό αφρικανικής σκόνης η χώρα αλλά όπως επισημαίνει σε ανάρτησή του ο Θοδωρής Κολυδάς το νέο αυτό επεισόδιο μεταφοράς σκόνης δεν εμπνέει καμία ανησυχία ούτε θα συνοδεύεται από έντονα φαινόμενα σύμφωνα με τα διαθέσιμα μετεωρολογικά δεδομένα. Η σκόνη, προερχόμενη από τη Βόρεια Αφρική, μεταφέρεται μέσω της ατμοσφαιρικής κυκλοφορίας και επεκτείνεται σε μεγάλο μέρος της επικράτειας, δημιουργώντας ένα θολό πέπλο στον ουρανό. Η συγκέντρωσή της αναμένεται να είναι χαμηλή έως μέτρια, με μεγαλύτερη παρουσία στα ανώτερα στρώματα της τροπόσφαιρας.

Παρά την ευρεία έκταση του φαινομένου, οι ειδικοί τονίζουν ότι η σκόνη δεν αναμένεται να προκαλέσει σημαντική επιβάρυνση στην καθημερινότητα, καθώς οι άνεμοι στα κατώτερα στρώματα θα συμβάλλουν στον περιορισμό της έντασής της κοντά στο έδαφος. Το κύριο χαρακτηριστικό του καιρού των επόμενων ημερών θα είναι η παρουσία της σκόνης στην ατμόσφαιρα, περισσότερο ορατή ως θολότητα παρά ως έντονο φαινόμενο ρύπανσης. Συνολικά, πρόκειται για ένα τυπικό επεισόδιο αφρικανικής σκόνης για την εποχή, με τη σκόνη να αποτελεί το βασικό στοιχείο της μετεωρολογικής εικόνας των επόμενων ημερών.

Κολυδάς: Αμελητέες οι λασποβροχές που θα πέσουν - Ο λόγος

Όπως τονίζει ο μετεωρολόγος του STAR οι συνθήκες στην ατμόσφαιρα είναι διαφορετικές, καθώς οι άνεμοι κοντά στην επιφάνεια θα πνέουν κυρίως από βόρειες διευθύνσεις έως το τέλος της εβδομάδας, περιορίζοντας τη μεταφορά σκόνης στα χαμηλά στρώματα. Αντίθετα, η σκόνη θα κινείται κυρίως στα ανώτερα επίπεδα της τροπόσφαιρας, γεγονός που σημαίνει ότι θα παραμείνει σε μεγάλο βαθμό αιωρούμενη, χωρίς σημαντική επίδραση στην καθημερινότητα. Παράλληλα όπως τονίζει «η αναμενόμενη απουσία αξιόλογου υετού δεν ευνοεί τη διαδικασία της υγρής εναπόθεσης. Με απλά λόγια, οι γνωστές «λασποβροχές» δεν αναμένεται να αποτελέσουν χαρακτηριστικό αυτού του επεισοδίου.»

Οι συγκεντρώσεις σκόνης εκτιμώνται σε χαμηλά έως μέτρια επίπεδα, χωρίς ουσιαστική επιβάρυνση της ποιότητας του αέρα, ενώ και η ορατότητα δεν προβλέπεται να επηρεαστεί σημαντικά. Πρόκειται, ουσιαστικά, για ένα ήπιο και τυπικό για την εποχή φαινόμενο, που εντάσσεται στη συνήθη ανοιξιάτικη δραστηριότητα.

Η ανάρτηση Κολυδά

ΠΕΡΙ ΣΚΟΝΗΣ ✔️Το επεισόδιο μεταφοράς αφρικανικής σκόνης που θα απασχολήσει τη χώρα τις επόμενες ημέρες δεν φαίνεται να συγκρίνεται με το πρόσφατο ακραίο συμβάν που προηγήθηκε. Η ατμοσφαιρική κυκλοφορία διαφοροποιείται ουσιαστικά, καθώς οι άνεμοι κοντά στην επιφάνεια θα διατηρηθούν σε βόρειες διευθύνσεις έως και το τέλος της εβδομάδας, περιορίζοντας τη δυναμική μεταφοράς σκόνης στα χαμηλά στρώματα.

✔️Η μεταφορά, αυτή τη φορά, εντοπίζεται κυρίως στα ανώτερα επίπεδα της τροπόσφαιρας, γεγονός που πρακτικά σημαίνει ότι η σκόνη θα παραμείνει «αιωρούμενη» χωρίς έντονη επίδραση στην καθημερινότητα.

✔️Παράλληλα, η αναμενόμενη απουσία αξιόλογου υετού δεν ευνοεί τη διαδικασία της υγρής εναπόθεσης. Με απλά λόγια, οι γνωστές «λασποβροχές» δεν αναμένεται να αποτελέσουν χαρακτηριστικό αυτού του επεισοδίου.

✔️Οι συγκεντρώσεις σκόνης εκτιμώνται σε χαμηλά έως μέτρια επίπεδα, χωρίς ουσιαστική επιβάρυνση της ποιότητας του αέρα, ενώ και η ορατότητα δεν προβλέπεται να παρουσιάσει αξιόλογη μείωση. Πρόκειται, λοιπόν, για ένα ήπιο επεισόδιο μεταφοράς σκόνης, περισσότερο «υψηλού επιπέδου» παρά επιφανειακής όχλησης, που εντάσσεται στη φυσιολογική εποχική δραστηριότητα της άνοιξης.

✔️Για όσους επιθυμούν πιο εξειδικευμένη πληροφόρηση, υπάρχουν διαθέσιμα διαδραστικά εργαλεία παρακολούθησης της σκόνης ανά περιοχή. Μέσα από τα λεγόμενα dustgrams, μπορεί κανείς να δει την εξέλιξη των συγκεντρώσεων και της κατακόρυφης κατανομής της σκόνης, επιλέγοντας την πόλη που τον ενδιαφέρει. ? Σύνδεσμος πρόσβασης στα διαδραστικά γραφήματα η στους χάρτες,. forecast.uoa.gr/en/meteograms/⁠� (Επιλέξτε επάνω δεξιά την ένδειξη “dustgrams” και κατόπιν την περιοχή ενδιαφέροντος) Σε κάθε περίπτωση, η ψυχραιμία και η σωστή ερμηνεία των δεδομένων είναι το «κλειδί». Δεν είναι κάθε μεταφορά σκόνης και επεισόδιο υψηλής επικινδυνότητας — και αυτή τη φορά, η φύση δείχνει να κρατά τους τόνους χαμηλά.

