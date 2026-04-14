Άνοδος της θερμοκρασίας, σκόνη και λασποβροχές συνθέτουν το σκηνικό των επόμενων ημερών - Αναλυτικά η πρόγνωση Ζιακόπουλου.

Σε ρυθμούς μεταφοράς αφρικανικής σκόνης και λασποβροχών θα κινηθεί η χώρα τα επομενα 24ωρα με την ατμόσφαιρα να κυριαρχείται από ένα «εκρηκτικό» καιρικό κοκτέιλ. Όπως εξηγεί και στην πρόγνωσή του ο Δημήτρης Ζιακόπουλος στο ιστολόγιο του βρίσκεται σε εξέλιξη ένα νέο κύμα μεταφοράς αφρικανικής σκόνης προς τη χώρα, το οποίο σε συνδυασμό με τις ατμοσφαιρικές συνθήκες που επικρατούν στην περιοχή της Μεσογείου, αναμένεται να επηρεάσει τον καιρό τις επόμενες ημέρες.

Η παρουσία χαμηλών πιέσεων στην κεντρική Μεσόγειο, σε συνδυασμό με υψηλότερες πιέσεις στα βόρεια Βαλκάνια, δημιουργεί ένα σκηνικό που ευνοεί τη μεταφορά θερμών αερίων μαζών και σκόνης από τη Βόρεια Αφρική προς τη χώρα μας. Το φαινόμενο αυτό, που είναι συχνό κυρίως την άνοιξη, αναμένεται να συνοδευτεί κατά τόπους από λασποβροχές. Οι βροχοπτώσεις που θα εκδηλωθούν δεν θα έχουν παντού την ίδια ένταση, ωστόσο σε αρκετές περιοχές θα συνδυαστούν με τη μεταφορά σκόνης, δημιουργώντας θολή ατμόσφαιρα και μειωμένη ορατότητα. Οι πιο ευάλωτες περιοχές φαίνεται να είναι τμήματα της δυτικής και κεντρικής Ελλάδας, χωρίς να αποκλείονται παροδικά φαινόμενα και σε άλλες περιοχές. Παράλληλα, η θερμοκρασία αναμένεται να σημειώσει άνοδο, κυρίως ως προς τις μέγιστες τιμές, με τις θερμές αέριες μάζες να διατηρούν τον υδράργυρο σε υψηλότερα για την εποχή επίπεδα. Οι ελάχιστες τιμές θα παραμείνουν επίσης σχετικά ήπιες, ενισχύοντας την αίσθηση ανοιξιάτικου καιρού. Σύμφωνα με τα προγνωστικά στοιχεία, η κατάσταση αυτή θα διατηρηθεί για αρκετές ημέρες, με τις λασποβροχές να εμφανίζονται κατά διαστήματα και κατά τόπους, χωρίς ωστόσο να χαρακτηρίζονται από ιδιαίτερη ένταση ή διάρκεια.

Η πρόγνωση του Δημήτρη Ζιακόπουλου

Σχεδόν στάσιμο βαρομετρικό χαμηλό στροβιλίζεται στην κεντρική Μεσόγειο, ενώ υψηλές πιέσεις καλύπτουν τα Β. Βαλκάνια. Με αυτές τις συνθήκες ατμοσφαιρικής κυκλοφορίας, το νέο εικοσιτετράωρο (Τετάρτη), οι άνεμοι στην περιοχή μας θα πνέουν ΒΑ έως ΝΑ με ένταση ως τα 6 μποφόρ και τοπικές βροχές -κατά κανόνα ασθενείς- θα σημειωθούν κυρίως στη Δ-ΒΔ Ελλάδα, την κεντροδυτική Μακεδονία, τη Θεσσαλία και την κεντρική Στερεά Ελλάδα. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί σε υψηλά για την εποχή επίπεδα κυρίως ως προς τις ελάχιστες τιμές της. Κατά τα άλλα, οι συνθήκες είναι ευνοϊκές για μεταφορά σκόνης από τη Β. Αφρική προς τη χώρα μας, φαινόμενο συνηθισμένο την άνοιξη και ιδιαίτερα τον Απρίλιο.

Την Πέμπτη (16/4), προβλέπονται νεφώσεις με τοπικές βροχές μικρής διάρκειας στην ηπειρωτική Ελλάδα (κυρίως το απόγευμα) και τις βραδινές-νυχτερινές ώρες στην Κρήτη. Οι άνεμοι θα πνέουν Α-ΒΑ με ένταση 4 με 6 και τοπικά στα ανατολικά και τα νότια πελάγη 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα αλλάξει σημαντικά.

Την Παρασκευή (17/4) τοπικές βροχές μικρής διάρκειας αναμένονται στη Ν-ΝΑ νησιωτική Ελλάδα και το απόγευμα στη Β-ΒΔ χώρα. Οι άνεμοι θα πνέουν ΒΑ με ένταση ως τα 7 μποφόρ (ανατολικά και νότια πελάγη) και η θερμοκρασία θα κυμανθεί περίπου στα επίπεδα των προηγούμενων ημερών.

Το Σάββατο (18/4), τα βασικά χαρακτηριστικά του καιρού θα είναι η περιορισμένη απογευματινή αστάθεια στα ηπειρωτικά, η διατήρηση των ενισχυμένων Β-ΒΑ ανέμων στα ανατολικά και νότια πελάγη και η μικρή πτώση της θερμοκρασίας κυρίως στις προσήνεμες στο Β-ΒΑ ρεύμα περιοχές.