Οι λασποβροχές επιστρέφουν στη χώρα μας, η πρόγνωση Καντερέ για το πώς θα εξελιχθούν τα φαινόμενα.

Σε κλοιό αφρικανικής σκόνης η χώρα με τον μετεωρολόγο Νίκο Καντερέ να δίνει τη δική του πρόγνωση για το πώς θα εξελιχθεί ο καιρός τις επόμενες μέρες. Κεντρικό στοιχείο αυτής της νέας διαταραχής είναι οι λασποβροχές και οι τοπικές βροχές. Από τα προγνωστικά του δεδομένα φαίνεται ότι οριστικοποιείται ένα ένα διήμερο με λασποβροχές, λόγω μεταφοράς αφρικανικής σκόνης σε συνδυασμό με βροχοπτώσεις.

Οι λασποβροχές θα είναι το κύριο χαρακτηριστικό του διημέρου, με τοπικές βροχές και αυξημένη συγκέντρωση αφρικανικής σκόνης στην ατμόσφαιρα, κυρίως στις περιοχές που θα δεχτούν τις μεγαλύτερες επιδράσεις του συστήματος. Σύμφωνα με την εκτίμησή του, ένα βαρομετρικό χαμηλό που κινείται στη Μεσόγειο θα επηρεάσει την Ελλάδα, προκαλώντας φαινόμενα κυρίως ασθενών έως μέτριων βροχών, τα οποία σε συνδυασμό με την παρουσία σκόνης θα οδηγήσουν σε λασποβροχές. Οι περιοχές που αναμένεται να επηρεαστούν περισσότερο είναι κυρίως η δυτική και νότια Ελλάδα, ενώ στην υπόλοιπη χώρα τα φαινόμενα θα είναι πιο περιορισμένα και τοπικού χαρακτήρα. Παρά τη μεταβολή του καιρού, δεν αναμένονται έντονα καιρικά φαινόμενα όπως ισχυρές καταιγίδες, χαλαζοπτώσεις ή πλημμύρες, καθώς το σύστημα χαρακτηρίζεται από σχετικά εξασθενημένη δυναμική.

Η πρόγνωση του Νίκου Καντερέ

Δεν υπάρχει Αφρικο-Μεσογειακός κυκλώνας,ούτε θα προκληθούν έντονα φαινόμενα με χαλαζοπτώσεις και πλημμύρες!!!! Τη Κυριακή των Βαίων,5 Απριλίου,δημιουργήθηκε στην ανώτερη ατμόσφαιρα του Νότιου Ατλαντικού ανοικτά της Βορειοδυτικής Αφρικής βαρομετρικό χαμηλό,το οποίο απεκόπη από τη κύρια κυκλοφορία και ημέρες τώρα στροφιλιζόταν κινούμενο αργά ανατολικά για να φθάσει σήμερα στις ακτές της Αλγερίας και Λιβύης και να δημιουργήσει αβαθές βαρομετρικό χαμηλό, νότια της Σικελίας με ατμοσφαιρική πίεση στο κέντρο 1008 hPa.

Το χαμηλό εξασθενημένο πολύ συνοδεύεται με νοτιάδες που μεταφέρουν αφρικανική σκόνη ,ΟΧΙ στα επίπεδα εκείνης των προηγούμενων ημερών.αλλά και βροχές οι οποίες δεν θα είναι έντονες για να δημιουργήσουν πλημμυρικά φαινόμενα,ούτε με χαλαζοπτώσεις. Οι βροχές θα είναι ασθενείς έως μέτριας έντασης επηρεάζοντας βασικά τη δυτική και νότια Ελλάδα και λιγότερο την υπόλοιπη χώρα και συνοδεύονται με λασποβροχές,όχι κάτι το ιδιαίτερο. Το βαρομετρικό χαμηλό θα περάσει νότια της Κρήτης και θα μας επηρεάζει Τετάρτη και Πέμπτη για φύγει τη Παρασκεύή.

