Βροχερός και σήμερα ο καιρός - Πότε μας αποχερετάει σύμφωνα με τον Κλέαρχο Μαρουσάκη.

Υπάρχει αυξημένη συγκέντρωση αφρικανικής σκόνης προς τα κεντρικά, δυτικά και νότια τμήματα. Σήμερα, σύμφωνα με τον μετεωρολόγο του Open, Κλέαρχο Μαρουσάκη, μέσα στην ημέρα θα έχουμε και λίγες τοπικές βροχές, με τις ποσότητες της αφρικανικής σκόνης να οδηγηθούν κάτω χαμηλά στην επιφάνεια του εδάφους.

Αυτό το επεισόδιο θα αρχίσει να υποχωρεί από τα επόμενα 24ωρα. Από Παρασκευή και στη συνέχεια, οπου θα μπει και ο βοριάς, θα βλέπουμε τις ποσότητες αφρικανικής σκόνης να απομακρύνονται από τη χώρα μας.

Σήμερα, θα κυριαρχήσουν συννεφιές στα περισσότερα γεωγραφικά διαμερίσματα. Θα δούμε πρόσκαιρες λασποβροχές, κυρίως στα δυτικά, κεντρικά και βόρεια τμήματα.

Για τα επόμενα δύο με 3 24ωρα δεν ενδείκνυται το πλύσιμο των αυτοκινήτων. Κάνουμε λίγη υπομονή για το Σαββατοκύριακο, όπου θα βελτιωθεί η ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα.

Κάνει κρύο κυρίως στα πιο βόρεια τμήματα. Ανεβαίνει σημαντικά οι θερμοκρασία σε θαλάσσιες - παραθαλάσσιες εκτάσεις. Αργά το μεσημέρι, βλέπουμε και πάλι υψηλές θερμοκρασιακές τιμές.

Στην Αττικοβοιωτία, την ανατολική και νότια Πελοπόννησο, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα δούμε τον υδράργυρο στους 23 με 25 βαθμούς Κελσίου.

Επιμένει ο νοτιοανατολικός άνεμος, κυρίως προς τα νότια θαλάσσια τμήματα. Στο Αιγαίο Πέλαγος θα φθάσουμε σήμερα ακόμη και τα 7μποφόρ. Παρασκευή και Σάββατο οι βοριάδες θα φθάσουν σε μη φυσιολογικά για την εποχή επίπεδα.

Στην Αττική, ο καιρός θα είναι νεφελώδης. Σε συνδυασμό με τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης, το καιρικό σκηνικό θα είναι κατά βάση μουντό.

Αν δούμε κάποιες λασποβροχές θα είναι λίγες. Οι βοριάδες και τις επόμενες ημέρες θα πνέουν με μεγάλες εντάσεις και ο υδράργυρος κοντά στου 24 βαθμούς Κελσίου, τις μεσημεριανές ώρες.

Στη Θεσσαλονίκη, περιμένουμε συννεφιές στο μεγαλύτερο μέρος της ημέρας. Θα βγουν και κάποιες λασποβροχές, ιδιαίτερα σε περιοχές γύρω στον Θερμαϊκό, Στους 20 βαθμούς ο υδράργυρος.

Ο καιρός τις επόμενες ημέρες

Την Πέμπτη λίγες οι βροχές, συννεφιασμένος ο καιρός και λίγα τα φαινόμενα, προς την κεντρική και νότια χώρα. Καθώς θα περάσει αυτό το βαρομετρικό χαμηλό από τη χώρα μας, θα επιδεινωθεί ο καιρός στα ανατολικά και θαλάσσια τμήματα. Θα βγουν περισσότερες βροχές και καταιγίδες.

Θα έχουμε κάποια αστάθεια τις απογευματινές ώρες στην κεντρική και βόρεια χώρα.

Αυτό που θα πρέπει να κρατήσουμε, και σήμερα και αύριο, είναι η ενίσχυση των βοριάδων μέσα στο Αιγαίο, θα φθάσουν ακόμα και τα επίπεδα θυέλλης.

Το Σάββατο δεν περιμένουμε και πάλι αξιόλογα φαινόμενα,. κάποιες τοπικές βροχές θα βγουν προς τα βορειοανατολικά.

Την Κυριακή και πάλι θα βγει αστάθεια, κυρίως στον ηπειρωτικό κορμό της χώρας μας, κυρίως μεσημέρι και απόγευμα.

Οι βοριάδες θα αρχίσουν σιγά σιγά να υποχωρούν και να καθαρίσει η ατμόσφαιρα.

Επομένως, σήμερα, αύριο και την Παρασκευή, οι ημέρες αυτές θα χαρακτηρίζονται από αφρικανική σκόνη, ιδιαίτερα τα ανατολικά και νότια τμήματα. Παρασκευή - Σάββατο λίγες βροχές μέσα στο Αιγαίο, για να ενταθούν προς το νότιο - νοτιοανατολικό Αιγαίο και στη συνέχεια θα αρχίσει να απομακρύνεται αυτό το πεδίο και οι βοριάδες θα αρχίσουν να υποχωρούν.

Δεν περιμένουμε αξιόλογες διακυμάνσεις καθώς θα είμαστε κοντά τους 25 βαθμούς Κελσίου.

Στη συνέχεια ο καιρός θα αρχίσει να ομαλοποιείται, θα μας μείνει κάποια αστάθεια. και οι βοριάδες μέσα με τη μέρα θα αρχίσουν να υποχωρούν.

Δεν περιμένουμε αξιόλογες θερμοκρασίες, θα είμαστε κοντά στους 25 βαθμούς Κελσίου, κοντά στο μεσημέρι.

