Πού θα σημειωθούν περιορισμένες λασποβροχές.

Σήμερα Πέμπτη θα διατηρηθεί το ίδιο σκηνικό του καιρού, με συννεφιά, θολή ατμόσφαιρα και αυξημένες συγκεντρώσεις αφρικανικής σκόνης, κυρίως στα νότια και τα ανατολικά.

Οι βορειοανατολικοί άνεμοι θα ενισχυθούν και στο Αιγαίο θα φτάσουν τοπικά τα 7 με 8 μποφόρ, ενώ θα σημειωθούν περιορισμένες λασποβροχές κυρίως στα ορεινά της κεντρικής και βόρειας χώρας, καθώς και στην Κρήτη.

Αναλυτικά η πρόγνωση του καιρού από την ΕΜΥ:

Στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες μέχρι το μεσημέρι. Στην υπόλοιπη χώρα αυξημένες νεφώσεις με ασθενείς τοπικές βροχές κυρίως στα ηπειρωτικά και την Κρήτη.

Οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν αυξημένη συγκέντρωση αφρικανικής σκόνης κυρίως στην ανατολική - νοτιοανατολική χώρα.

Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι βορειοανατολικοί 4 με 6, στο Αιγαίο 6 με 7 και από το βράδυ τοπικά 8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα φτάσει τους 20 με 22 βαθμούς και τοπικά στα δυτικά ηπειρωτικά και την ανατολική νησιωτική χώρα τους 23 με 24 βαθμούς Κελσίου.