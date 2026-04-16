Φεύγει σταδιακά η αφρικανική σκόνη σύμφωνα με τον Μαρουσάκη. Πιο καλός ο καιρός τις επόμενες ημέρες.

Σήμερα οι συννεφιές θα κυριαρχήσουν στα περισσότερα γεωγραφικά διαμερίσματα, ενώ σύμφωνα με τον μετεωρολόγο του Open, Κλέαρχο Μαρουσάκη, οι βροχές θα είναι λίγες. Από το βράδυ περιμένουμε οι βροχές να γίνουν περισσότερες προς τα νότια θαλάσσια τμήματα, δηλαδή προς την περιοχή της Πελοποννήσου, τις Κυκλάδες, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα.

Υπάρχει ένα βαρομετρικό χαμηλό το οποίο μεταφέρει και αφρικανική σκόνη.

Από αύριο θα αρχίσει να περιορίζεται η αφρικανική σκόνη και ιδιαίτερα το διήμερο Σάββατο και Κυριακή, όπου και οι βοριάδες θα κυριαρχήσουν μέσα στο Αιγαίο.

Τα κυριότερα χαρακτηριστικά του καιρού θα είναι οι θυελλώδεις βοριάδες μέσα στο Αιγαίο αλλά και η επικράτηση της αφρικανική σκόνης, με έμφαση, τα κεντρικά, ανατολικά και νότια τμήματα.

Οι βροχές θα είναι γενικά λίγες, θα έχουν όμως μία τάση να ενταθούν το βράδυ κοντά στα νότια θαλάσσια τμήματα, κοντά στη νύχτα.

Επίσης, θα έχουμε υψηλές θερμοκρασίες προς το ανατολικό - νοτιοανατολικό Αιγαίο και προς τα δυτικά ηπειρωτικά τμήματα.

Στα δυτικά, ο ανατολικός άνεμος θα λειτουργήσει σαν καταβάτης. Στο ανατολικό - νοτιοανατολικό Αιγαίο και τα δυτικά τμήματα θα συναντήσουμε σήμερα υψηλές θερμοκρασίες - 23 με 28 βαθμούς Κελσίου.

'Ανεμοι θα πνέουν ισχυροί στα 8 με 9 μποφόρ.Στον αντίποδα οι άνεμοι δεν θα πνέουν με μεγάλες εντάσεις στο Ιόνιο. Στα δυτικά τμήματα ο λίβας θα ανεβάσει περισσότερο τη θερμοκρασία.

Ο καιρός έχει μαλακώσει γενικά, καθώς ξεκινάμε από διψήφιες θερμοκρασίας.

Αργά το μεσημέρι η θερμοκρασία, στα περισσότερα γεωγραφικά διαμερίσματα, θα φτάσει τους 24 με 26 βαθμούς Κελσίου.

Στην Αττική, αναμένουνε συννεφιές με νεφελώδη καιρό, ενώ δεν αποκλείεται μέσα στη νύχτα να συναντήσουμε κάποιες λασποβροχές. Θα φυσάει έντονα, ιδιαίτερα στα ανατολικά και νότια τμήματα του νομού - σε επίπεδα θυέλλης-. Η θερμοκρασία, αργά το μεσημέρι κοντά στους 22 βαθμούς Κελσίου.

Στη Θεσσαλονίκη, περιμένουμε συννεφιές και αφρικανική σκόνη - σε μικρότερες συγκεντρώσες. Θα αρχίσει και εδώ να εκτονώνεται το φαινόμενο, κυρίως από αύριο και στη συνέχεια.

Μπορεί οι άνεμοι στον Θερμαϊκό να μην προβληματίζουν, αλλά στα τρία πόδια της Χαλκιδικής, θα φυσάει αρκετά με ισχυρές εντάσεις ο άνεμος. Η θερμοκρασία έως και 20 βαθμούς Κελσίου.

Η εξέλιξη του καιρού

Την Παρασκευή οι άνεμοι θα εντοπίζονται προς την πλευρά της Κρήτης, των Δωδεκανήσων και των Κυκλάδων. Το κύμα κακοκαιρίας, θα περάσει από αυτές τις περιοχές και έτσι θα δούμε βροχές ακόμη και καταιγίδες, για να αρχίσει να καθαρίζει η ατμόσφαιρα από την αυξημένη συγκέντρωση της αφρικανικής σκόνης. Οι μπόρες αναμένονται στα κεντρικά και βόρεια τμήματα, κυρίως μεσημέρι και απόγευμα. Οι βοριάδες θα πνέουν με μεγάλες εντάσεις.

Το Σάββατο ο καιρός θα είναι βελτιωμένος, με δυνατούς όμως βοριάδες και την Κυριακή, ο βοριάς θα αρχίσει να υποχωρεί και αν βγει κάποια αστάθεια, αυτή θα αφορά τα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά τις μεσημβρινές ώρες.

Επομένως υπομονή για τη σημερινή ημέρα αλλά και μέχρι και αύριο, σε ότι αφορά τις αυξημένες συγκεντρώσεις αφρικανικής σκόνης.

Προσοχή στους βοριάδες που θα πνέουν μέχρι και το Σάββατο με αυξημένες εντάσεις.

Προσοχή πρέπει να δείξουμε και στα φαινόμενα, που αναμένουμε σε Κρήτη, Κυκλάδες και Δωδεκάνησα από απόψε το βράδυ (βροχές και καταιγίδες).

Μετά και το Σάββατο, θα πάμε σε ήπιες καιρικές συνθήκες, καλές θερμοκρασίες, τους βοριάδες να υποχωρούν και την ατμόσφαιρα να καθαρίζει, σε οτι αφορά την αφρικανική σκόνη.

