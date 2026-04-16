Πυκνό πέπλο αφρικανικής σκόνης «πνίγει» την Αττική με τον θολό ουρανό να είναι σήμα κατατεθέν του καιρού των τελευταίων ημερών.

Σε κλοιό αφρικανικής σκόνης είναι η Αθήνα τις τελευταίες μέρες με τον μετεωρολόγο Θοδωρή Κολυδά σε ανάρτησή του να εξηγεί γιατί αυτό το επεισόδιο μεταφοράς σκόνης δεν έχει τον αντίκτυπο και την δυναμική αντίστοιχων επεισοδίων που έχουν καταγραφεί στο λεκανοπέδιο.

Ναι μεν πυκνό πέπλο αφρικανικής σκόνης έχει καλύψει την Αττική, δημιουργώντας θολή ατμόσφαιρα και περιορίζοντας την ορατότητα σε αρκετές περιοχές όμως τα επίπεδα σκόνης κυμαίνονται σε χαμηλά έως μέτρια επίπεδα, χωρίς να προκαλούν σοβαρή επιβάρυνση για τον γενικό πληθυσμό. Οι ειδικοί συνιστούν ωστόσο προσοχή σε ευπαθείς ομάδες, όπως άτομα με αναπνευστικά προβλήματα, ηλικιωμένους και παιδιά, ιδιαίτερα σε περιπτώσεις αυξημένων συγκεντρώσεων αιωρούμενων σωματιδίων. Το φαινόμενο αναμένεται να υποχωρήσει σταδιακά με την αλλαγή της κυκλοφορίας των ανέμων.

Γιατί βλέπουμε την αφρικανική σκόνη στον ουρανό, αλλά δεν τη «ζούμε» στην επιφάνεια: Η απάντηση Κολυδά

Όπως σημειώνει ο μετεωρολόγος του STAR, το φαινόμενο αποτυπώνει μια κάθετη δομή της ατμόσφαιρας. Στα χαμηλά στρώματα, κοντά στην επιφάνεια, επικρατούν ενισχυμένοι βορειοανατολικοί άνεμοι, οι οποίοι ουσιαστικά «καθαρίζουν» την κατώτερη τροπόσφαιρα και δεν επιτρέπουν στη σκόνη να φτάσει σε επίπεδα που να επηρεάζουν αισθητά την καθημερινότητα. Αντίθετα, στα ανώτερα στρώματα της ατμόσφαιρας παρατηρείται ροή νοτιοανατολικών ανέμων, που μεταφέρει αφρικανική σκόνη σε μεγάλο ύψος. Έτσι, η σκόνη παραμένει αιωρούμενη ψηλά, δημιουργώντας μια ελαφρά θολότητα στον ουρανό, χωρίς όμως σημαντική επιβάρυνση στην ποιότητα του αέρα στο επίπεδο που αναπνέουμε. Σύμφωνα με τα προγνωστικά δεδομένα, οι συγκεντρώσεις κινούνται σε χαμηλά έως μέτρια επίπεδα και δεν συνιστούν λόγο ανησυχίας για τον γενικό πληθυσμό. Όπως επισημαίνεται, η υπερβολική απεικόνιση του φαινομένου μπορεί συχνά να δημιουργεί μεγαλύτερη ανησυχία από την πραγματική του επίδραση. Με απλά λόγια, η σκόνη είναι ορατή στον ουρανό, αλλά δεν επηρεάζει ουσιαστικά τον αέρα που αναπνέουμε στην επιφάνεια.

Η ανάρτηση Κολυδά για το τρέχον επεισόδιο αφρικανικής σκόνης

Η εικόνα της ατμόσφαιρας πάνω από την Αθήνα αυτές τις ημέρες είναι πιο σύνθετη απ’ όσο δείχνουν οι εντυπωσιακοί χάρτες.Στο ειδικό διάγραμμα -τεφιγραμμα-φαίνεται η κάθετη δομή της ατμόσφαιρας.

Στις χαμηλές στάθμες, κοντά στην επιφάνεια, επικρατούν ενισχυμένοι βορειοανατολικοί άνεμοι, οι οποίοι ουσιαστικά «καθαρίζουν» την κατώτερη τροπόσφαιρα και δεν επιτρέπουν στη σκόνη να κατέβει σε επίπεδα που να επηρεάζουν την καθημερινότητά μας. Αντίθετα, στα ανώτερα στρώματα της ατμόσφαιρας διατηρείται ένα ρεύμα νοτιοανατολικών ανέμων, το οποίο μεταφέρει αφρικανική σκόνη σε μεγάλα ύψη. Η σκόνη αυτή παραμένει αιωρούμενη ψηλά, δημιουργώντας μια ελαφρά θόλωση του ουρανού, χωρίς όμως ουσιαστική επιβάρυνση της ποιότητας του αέρα στο επίπεδο όπου ζούμε και αναπνέουμε. Οι συγκεντρώσεις, όπως προκύπτει και από τα προγνωστικά δεδομένα, κινούνται σε χαμηλά έως μέτρια επίπεδα και δεν συνιστούν λόγο ανησυχίας για τη μεγάλη πλειονότητα του πληθυσμού. Η υπερβολική προβολή του φαινομένου, με έντονες απεικονίσεις και δραματικούς χρωματισμούς, συχνά δημιουργεί περισσότερο άγχος παρά ουσιαστική ενημέρωση. Με απλά λόγια: βλέπουμε τη σκόνη στον ουρανό, αλλά δεν τη «ζούμε» στην επιφάνεια.

